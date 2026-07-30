Ставка на дюрацию*

С начала года Банк России пять раз снижал ключевую ставку, в общей сложности на 2 п. п. до 14%, однако июньское заседание стало переломным. Тогда регулятор ограничился шагом в 25 б. п. вместо ожидаемых рынком 50 б. п. и повторил шаг 24 июля, давая понять, что накопившиеся ценовые угрозы существенно сузили пространство для дальнейшего смягчения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аналитик «Тринфико» Эмир Умеров

Фото: Пресс-служба «Тринфико» Аналитик «Тринфико» Эмир Умеров

Фото: Пресс-служба «Тринфико»

В сложившейся ситуации текущие доходности облигаций на уровне 14–15% выглядят значительно привлекательнее дивидендной доходности большинства голубых фишек. Полагаю, что инвесторы, получив летом 2026 года дивиденды в объеме от 2,1 до 2,5 трлн руб., направят основную их часть именно в долговые инструменты и фонды денежного рынка. Доходность облигаций сегодня заметно опережает средние ставки по банковским депозитам. Преимущество особенно заметно при выборе горизонта инвестирования в 6–12 месяцев.

Для рынка акций текущая макроэкономическая картина остается скорее сдерживающей. Замедление экономики давит на прибыли эмитентов, и разворот в пользу акций возможен только при устойчивом сигнале о дальнейшем снижении ставки. Такой сигнал, исходя из динамики кредитования, замедления роста ВВП и структурного топливного шока, вряд ли появится раньше осени. При этом отдельные сектора могут показать относительную устойчивость. В первую очередь это компании внутреннего спроса с низкой долговой нагрузкой, представленные преимущественно в финансовом секторе и «ритейле». Среди экспортеров интерес вызывают производители цветных металлов и золота, чья выручка привязана к мировым ценам, что при ослаблении рубля даст дополнительный импульс к росту.

В условиях, когда инфляция устойчиво превышает целевой уровень, а геополитическая напряженность сохраняется, золото остается важным элементом портфельной стратегии. 14 июля вышли данные по американскому индексу потребительских цен, которые оказались значительно лучше ожиданий: годовая инфляция замедлилась до 3,5% с 4,2% в мае, а базовый показатель опустился до 2,6% против прогноза 2,9%. Это снижает давление на ФРС и уменьшает вероятность дальнейшего агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики. При этом спрос центральных банков на золото остается устойчивым: чистые покупки продолжаются, однако отдельные страны, в частности Турция и Россия, в последние месяцы выступали нетто-продавцами, реализуя часть резервов для покрытия бюджетных дефицитов и получения валютной ликвидности. Тем не менее долгосрочный тренд на накопление золота сохраняется, а краткосрочные продажи не отменяют статуса металла как защитного актива в условиях сохраняющейся неопределенности.

С учетом потенциального ослабления рубля логичным решением выглядит приобретение облигаций, номинированных в долларах или юанях, но с расчетами в рублях по курсу Банка России, что позволяет получить валютную экспозицию без необходимости физической покупки иностранной валюты. Доходности качественных выпусков ведущих эмитентов, таких как «Газпром», СИБУР и «Норникель», составляют 7–8% годовых в валюте. Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, курс доллара на конец первого квартала 2027 года ожидается на уровне 84,1 руб./$. Рост доллара на 9–10% от текущих уровней в совокупности с валютной доходностью 7–8% позволяет получить весьма привлекательную совокупную прибыль в рублевом выражении. При выборе стоит обращать внимание на короткие выпуски с низкой дюрацией, чтобы минимизировать процентный риск и сохранить гибкость для реинвестирования в случае дальнейшего ослабления рубля.

При консервативной стратегии оптимальной представляется структура портфеля с преобладанием фондов денежного рынка (около 60%), коротких ОФЗ и корпоративных облигаций сроком до двух лет (25%), флоатеров (10%) с привязкой к ключевой ставке, а также золота (5%). Такая комбинация позволяет рассчитывать на доходность 13,5–14,5% годовых при низкой волатильности и сохраняет устойчивость даже при реализации жесткого сценария. На фоне факторов, замедляющих снижение ставки, короткая дюрация служит эффективным инструментом защиты капитала.

Умеренному инвестору целесообразно сместить центр тяжести в облигации с фиксированным купоном и средней дюрацией, а также добавить в портфель акции и валютную составляющую. Около 40% портфеля могут составить корпоративные облигации первого эшелона сроком 3–5 лет с доходностью свыше 15%, 20% — фонды денежного рынка, 15% — ОФЗ со сроком обращения 5–7 лет, порядка 10% — дивидендные акции, 10% — квазивалютные облигации, 5% — золото. Такой портфель соответствует базовому сценарию постепенного смягчения ДКП, при котором ставка к концу года может опуститься до 13–13,5%.

Для агрессивных инвесторов, готовых к повышенному риску, оправдана ставка на длинные ОФЗ — например, выпуски с номерами 26247, 26248, 26253 и 26254 могут занять около 40% портфеля. Примерно четверть можно направить в корпоративные облигации первого и второго эшелонов, около 20% — в акции роста, оставшиеся 15% — в квазивалютные облигации. При реализации мягкого сценария, предполагающего снижение ставки до 12% к концу года, такой портфель способен принести 20–30% годовых за счет переоценки длинных гособлигаций и ослабления курса рубля.

*Данная публикация не является публичной офертой и носит исключительно информационный характер.

Эмир Умеров, аналитик «Тринфико»