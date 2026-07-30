Золотой маневр

У золота есть проблема: инвесторы почти всегда вспоминают о нем слишком поздно. Когда геополитика спокойна, фондовые индексы обновляют максимумы, а ставки дают привлекательную доходность, золото кажется скучным активом без купонов и дивидендов. Когда начинается кризис, его начинают покупать «для защиты», часто уже после вертикального роста цены. Именно поэтому нынешняя коррекция — это хороший повод не столько спорить о ближайшей цели котировок, сколько заново ответить на более практический вопрос: зачем вообще частному инвестору золото?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвестиционный банкир Илья Сушков

Фото: из личного архива Инвестиционный банкир Илья Сушков

Фото: из личного архива

Первая половина 2026 года дала почти учебный пример того, чем золото является и чем не является. В январе цена поднималась выше $5,5 тыс. за тройскую унцию, а к концу июня опускалась ниже $4 тыс. По оценке World Gold Council, в июне из обеспеченных золотом ETF ушло $8,9 млрд, причем только североамериканские фонды потеряли $5,5 млрд. На рынке сработала классическая комбинация: фиксация прибыли после сильного роста, более жесткие ожидания по ФРС, укрепление доллара и рост доходностей облигаций.

Последние события на Ближнем Востоке добавили тревог. Рост нефтяных цен усилил инфляционные опасения, а вместе с ними и ожидания более жесткой политики ФРС. В результате традиционный защитный антиинфляционный актив — золото — оказался под давлением геополитической эскалации. Последнее снижение цен стало важным напоминанием, что благородный металл не относится к активам, которые обязаны дорожать при каждой плохой новости. На коротком горизонте реальная ставка, доллар и позиционирование крупных инвесторов могут оказаться сильнее геополитики.

Но означает ли это, что инвестиционная привлекательность золота исчерпана? На мой взгляд, нет. Просто после эйфории рынок возвращается к нормальному пониманию его роли.

Золото — это прежде всего страховка, а не ставка на быстрый доход. Мы же не оцениваем эффективность страховки дома по тому, случился ли пожар в этом году. Ее задача — компенсировать ущерб в редком, но тяжелом сценарии. В портфеле золото выполняет похожую функцию: оно не должно каждый квартал обгонять акции или облигации. Его задача вести себя иначе в момент, когда привычные корреляции между финансовыми активами перестают работать.

Структурные аргументы в пользу золота никуда не исчезли. Центральные банки в первом квартале 2026 года приобрели 244 тонны металла, это на 3% больше, чем годом ранее. После чистых продаж в марте покупки возобновились в апреле. Это не спекулятивные деньги, которые входят в рынок на неделю. Для многих центробанков золото остается способом диверсифицировать резервы и снизить зависимость от отдельных валют и финансовых систем. К тому же по итогам первого полугодия чистый приток средств в золотые ETF, даже с учетом продаж последних месяцев, остается около $8 млрд. То есть мы наблюдаем не массовый отказ от золота, а переоценку слишком агрессивных позиций, сформированных на предыдущем росте.

Для российского инвестора ситуация еще интереснее. Результат инвестиций определяется фактически двумя переменными: мировой ценой золота в долларах и курсом американской валюты в России. Упрощенно, рублевая стоимость грамма драгметалла получается из цены унции в долларах, умноженной на курс доллара и разделенная на 31,1 (число граммов в тройской унции). Поэтому золото для россиянина одновременно является экспозицией на металл и валютной защитой. Из этого следует важный вывод: сильный рубль и коррекция цены золота в долларах могут создать значительно более комфортную точку входа, чем покупка на пике паники. И наоборот: ждать девальвации рубля, чтобы защититься золотом, обычно поздно, так как валютная переоценка уже будет заложена в рублевую цену.

Как в сложившихся условиях действовать частному инвестору? Первое — это не превращать золото в основную инвестиционную идею. Для сбалансированного портфеля разумной выглядит доля 5–10%. Для инвестора с высокой концентрацией активов в рублях, российском бизнесе и недвижимости ее можно увеличить до 10–15%. Но 30–50% портфеля в золоте — это уже не хеджирование, а направленная ставка на кризис. Второе — покупать частями. После движения от рекордных уровней выше $5,5 тыс. за унцию к отметкам около $4 тыс. волатильность остается высокой, а разброс прогнозов огромен. JPMorgan в начале июля говорил о $4,3 тыс. за унцию в третьем квартале и $4,5 тыс. в четвертом, одновременно указывая на риски более слабой динамики при раннем ужесточении ФРС. HSBC также недавно снизил прогноз средней цены на 2026 год до $4,56 тыс. Это тот случай, когда стратегия трех-четырех покупок с интервалом во времени выглядит разумнее попытки угадать абсолютное дно. Третье — правильно выбрать инструмент. Физические слитки хороши для инвестора, которому принципиально важно прямое владение металлом и минимизация инфраструктурного риска. Но у них есть издержки хранения, банковские спреды и налоговые нюансы при продаже. Для ликвидной части портфеля удобнее биржевые фонды или покупка золота через биржевые инструменты, привязанные к цене металла. На Московской бирже доступны прямые сделки с золотом и золотые БПИФы; для опытных инвесторов есть фьючерсы и опционы. Но использовать плечо для «защитной» позиции, на мой взгляд, концептуально неверно.

И наконец, важным является вопрос определения горизонта инвестирования. Покупать золото на два месяца, потому что «в мире тревожно», скорее спекуляция. Покупать его на три-пять лет как часть системы управления риском — это уже инвестиционное решение.

В ближайшие месяцы благородный металл, вероятно, останется заложником ФРС, нефтяных цен и доллара. При сохранении жесткой риторики американского регулятора рынок способен еще раз протестировать область ниже $4 тыс. за унцию. Но долгосрочно сочетание высокой долговой нагрузки крупнейших экономик, геополитической фрагментации и устойчивого спроса со стороны центробанков продолжает создавать фундаментальную поддержку металлу.

Поэтому я бы не формулировал вопрос как «пора ли снова покупать золото». Правильнее спросить: есть ли в вашем портфеле актив, который вы готовы держать именно на случай, если основной сценарий окажется неверным?

Если такого актива нет, нынешнее снижение золота может быть не поводом для страха, а возможностью исправить конструкцию портфеля. Страховку разумнее покупать тогда, когда пожар еще не начался!

Илья Сушков, инвестиционный банкир