Август не скажется на рубле

Традиционно опасный для российской валюты август вряд ли принесет серьезные изменения. По мнению аналитиков, с которыми поговорил “Ъ FM” курс скорее останется на нынешних уровнях или немного ослабнет. На межбанке в течение прошлой недели курс доллара держался около 78 руб. Российская валюта вновь очень сдержанно отреагировала и на решение ЦБ по ключевой ставке 24 июля. Официальный курс регулятора на 27 июля — чуть больше 78 руб. за доллар, ниже 89 руб. за евро и 11,5 руб. за юань.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

При этом цены на нефть до конца прошлой недели росли на фоне эскалации на Ближнем Востоке и приостановки отгрузок на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Баррель марки Brent пробивал отметку в $100, но к утру понедельника вновь опустился. Против стабильного курса рубля остаются геополитеские риски и топливный кризис, отмечает главный экономист «Т-Инвестиции» Софья Донец:

«Август традиционно считается нервным месяцем для российского валютного рынка. Во многом потому, что сезонность обычно работает не в пользу рубля: растет спрос на валюту — в том числе из-за отпусков и зарубежных поездок, а активность профессиональных участников рынка снижается. Хотя это не является обязательным правилом. За последние 15 лет были и такие августы, когда рубль, наоборот, чувствовал себя достаточно уверенно. В этот раз на курс будут влиять сразу два противоположных фактора. С одной стороны, мы видим, что цены на нефть снова растут, причем довольно заметно. С другой — сохраняется нервозность, связанная как с ситуацией на топливном рынке, так и с геополитическими рисками. Все это добавляет волатильности российским финансовым рынкам.

Если вы профессиональный участник рынка, на этой волатильности можно попытаться заработать. А если вы обычный инвестор или человек, который не следит за котировками ежедневно, то, наверное, лучший вариант — спокойно уйти в отпуск. Пока кажется, что актуальным остается диапазон курса доллара чуть ниже 80 руб. — примерно 77-79 руб. за доллар. Да, более высокие цены на сырье постепенно будут поддерживать рубль, но этот эффект во многом сгладит действие валютной части бюджетного правила. При этом сезонный рост спроса на валюту никуда не исчезнет, поэтому наиболее вероятный сценарий — сохранение курса вблизи текущих уровней и в течение следующего месяца».

Минфин в июле почти в два раза сократил ежедневные валютные интервенции. И с учетом продаж Центробанка, нетто-покупки по бюджетному правилу до 6 августа меньше 5 млрд руб. в день. Далее Минфин может еще раз сократить операции на валютном рынке, что дополнительно поддержит российскую валюту, считает экономист Егор Сусин:

«С точки зрения общей динамики сейчас действует налоговый период: в этом месяце экспортеры платят крупные налоги, поэтому рубль вряд ли будет заметно ослабляться. По крайней мере, до 28-го числа дополнительную поддержку ему обеспечат продажи валютной выручки экспортерами. Кроме того, в июле продолжает поступать выручка от достаточно высоких весенних цен на нефть.Что касается августа, здесь рисков для рубля, вероятно, больше. Прежде всего они носят краткосрочный характер. Скорее всего, в следующем месяце сократится приток экспортной выручки. Но как поведут себя экспортеры в этой ситуации — будут продавать больше или меньше валюты, — пока вопрос открытый.

Если говорить о бюджетном правиле, то его влияние на курс, вероятно, сохранится. В августе Минфин, скорее всего, либо вовсе не будет проводить операции на валютном рынке, либо они окажутся минимальными. Сейчас цена на нефть находится близко к уровню отсечения, и это, вероятно, станет дополнительным фактором поддержки рубля. Однако в целом риски все же смещены в сторону его ослабления».

Судя по последнему опросу Банка России, аналитики ожидают немного более слабый рубль на этот и следующий год, чем предполагалось в июне. В среднем на 2026-й оценки предполагают 78,4 руб. за доллар, на 2027-й — 86,6 руб. за доллар.