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«Визуально этот тезис выражен в пяти колье одинаковой формы»

Анна Минакова — о выборе Клэр Шуан

Фото: Boucheron

Фото: Boucheron

Carte Blanche дома Boucheron — это пополняемая с 2020 года коллекция, в которой креативной студии под руководством Клэр Шуан предоставляется абсолютная свобода выбора темы и художественного языка. В этом году Клэр выбрала тему человека. Есть нечто, что объединяет всех нас, и нечто индивидуальное, что делает каждого уникальным. Визуально этот тезис выражен в пяти колье одинаковой формы, но совершенно разного содержания.

В Rain использован один из любимых приемов Шуан. В полые элементы из горного хрусталя помещены более 4,8 тыс. бриллиантов, благодаря чему возникает ощущение, будто они буквально инкрустированы в кожу. По легенде, Харри Уинстон сказал, что, если бы существовала возможность инкрустировать бриллианты прямо в человеческую кожу, он бы обязательно это сделал. Шуан удалось максимально приблизиться к этой фантазии.

Flower — мой фаворит в коллекции. Использование миниатюрной живописи на розовом кварце само по себе необычно. Но еще сложнее было добиться того, чтобы один и тот же цветочный мотив, написанный вручную, повторялся абсолютно идентично на десятках камней. Работа над колье заняла более 3200 часов.

Колье Light выполнено из морганитов, в которые инкрустированы бриллианты. Сам принцип инкрустации камня в камень известен еще со времен Великих Моголов. Сегодня этой техникой владеет небольшое количество ювелирных домов, главный из которых — Bogh-Art. Но Boucheron и здесь удалось сказать свое слово. Дом разработал собственную инженерную систему закрепки, позволившую инкрустировать бриллианты непосредственно в морганит.

В Tattoo использована древняя техника глиптики. На обратной стороне дымчатого кварца вручную вырезаны викторианские татуировки. Чтобы добиться нужного результата, мастерам пришлось изготовить более двухсот собственных инструментов.

Анна Минакова

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