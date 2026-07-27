Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Онлайн-сервис Substack запустил Anti-AI-Slop — инициативу на фоне роста низкокачественного контента, созданного нейросетями. Для площадки, которая позволяет авторам, журналистам и экспертам находить своих читателей, это значимый шаг. Профессионалы на сервисе могут вести свой блог и рассылать статьи или подкасты подписчикам напрямую на электронную почту.

Пока пользователям дали доступ к инструменту от Pangram. Он выявляет в текстах признаки генерации их нейросетями и ставит пометку. В будущем компания может добавить фильтры, чтобы читатели сами могли исключать такой контент из ленты.

При этом Substack не выступает против ИИ как такового. CEO Крис Бест подчеркивает, что люди должны свободно выбирать инструменты для работы, а сама компания уже использует ИИ для написания кода, проведения исследований и работы над продуктом. Идея проекта — не запретить технологии, а создать пространство, где ценится человеческое авторство и осознанный выбор читателя.

На фоне переполненных алгоритмических лент это может стать коммерческим преимуществом: если ИИ действительно усилит поток однотипного контента, маркировка «сделано людьми» может превратиться в ценный знак качества, рассуждают в Business Insider. А для экосистемы подписок и рассылок это важно, ведь там изначально все строится на голосе компетентного автора и ощущении непосредственного контакта с ним со стороны читателя.

Стриминговый сервис Spotify тоже вступил в эту борьбу. За последние 12 месяцев он удалил более 75 млн песен, сгенерированных инструментами искусственного интеллекта. По отраслевым исследованиям, примерно 44% всей музыки на стримингах теперь создается при помощи нейросетей. Правда, что считать этой помощью? Музыкальный сервис не против применения новых технологий, но вынужден сохранять некие стандарты качества.

Компании начинают реагировать на растущую усталость аудитории от низкокачественного автоматизированного контента. Вероятно, это на пользу всем сторонам.

Яна Лубнина