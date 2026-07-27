«В массовом сегменте сокращение предложения оказалось наиболее существенным»

За год в экспозиции московских новостроек стало на треть меньше квартир с предчистовой отделкой. Сокращение затронуло все сегменты. White box предусмотрен менее чем в 7,5 тыс. лотов. Однако в каждом классе первичной недвижимости в старых границах Москвы наблюдается своя динамика. В премиум-сегменте объем предложения white box остается стабильным, хотя его доля также снижается из-за роста числа квартир без отделки. При этом 33% всех таких лотов в премиальном сегменте приходится на одного девелопера.

По данным экспертов компаний «Метриум» и MR, в массовом сегменте сокращение предложения white box оказалось наиболее существенным: за год количество таких квартир уменьшилось почти на 55%. Лоты с предчистовой отделкой составляют в массовом сегменте лишь 17% от общего объема предложения. В бизнес-классе white box также демонстрирует заметное снижение — минус 31%. Доля таких лотов в общем объеме предложения новостроек бизнес-класса составляет 18%.

В премиум-сегменте динамика предложения white box выглядит иначе: количество таких лотов в продаже даже немного выросло — на 2%. Однако их доля в общем объеме предложения премиум-класса сократилась с 20% до 19%. Это произошло из-за стремительного роста предложения квартир без отделки: за год их количество увеличилось почти на 20%. В элитном и делюкс-сегментах объем предложения white box, напротив, вырос — на 22% — и теперь формирует 11% от общего объема предложения.

Светлана Бардина