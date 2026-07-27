Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

Ставший знаменитым тираннозавр рекс получил имя Гас, в честь владельца ранчо в Южной Дакоте Гэри «Гаса» Ликинга. Именно на его участке с 2021 по 2023 год и раскопали эти окаменелости. Гас имеет длину примерно 11,6 м, а высоту 3,9 м. Sotheby's сообщил, что данный образец состоит из 183 ископаемых костных элементов и примерно на 63% завершен по численности костей, что делает его самых полным из когда-либо найденных образцов тираннозавра рекса.

Гасу 67 млн лет. А конечный результат продажи составил $50 млн. Предыдущий рекорд стоимости скелета динозавра составлял $44,6 млн и был установлен в 2024 году динозавром Stegosaurus Apex, также проданным на Sotheby's. Этот результат — верный признак того, что музейные окаменелости динозавров присоединились к разрядам современного искусства, редких часов и спортивных сувениров в качестве самых желанных трофеев для самых богатых коллекционеров мира. Совсем недавно Christie's продал ти-рекса с именем Стэн за $31,8 млн, а в прошлом году молодой цератозавр принес $30,5 млн, при этом эстимейт составлял всего $4-6 млн.

Эта распродажа завершила еще одну успешную «Geek Week» для Sotheby's, доказывая, насколько широко аукционный дом продвинулся за пределы изобразительного искусства. Но по мере роста цен также растет критика со стороны палеонтологов, которые утверждают, что крупные аукционы ставят научно важные образцы вне досягаемости государственных учреждений.

Sotheby's сопротивляется такой критике. Кассандра Хаттон, заместитель председателя аукционного дома и руководитель отдела науки и естественной истории, рассказывала, что Гас — результат многолетних раскопок и охраны природы, и утверждала, что коммерческие охотники за ископаемыми часто находят и сохраняют образцы, которые иначе могли бы никогда не быть найдены. Так, стегозавр по кличке Апекс, приобретенный в прошлом году миллиардером Кеном Гриффином, сейчас находится в долгосрочной аренде.

Дмитрий Буткевич