Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

27 июля АвтоВАЗ ушел в плановый единый корпоративный отпуск, который закончится 16 августа. Этот отпуск пришелся аккурат между важнейшими для автогиганта на Волге юбилейными датами. 20 июля 2026 года исполнилось 60 лет со дня подписания правительственного постановления о строительстве автомобильного завода в Тольятти. Компания сообщила, что именно эту дату считает днем основания предприятия, сыгравшего важную роль в развитии отечественной промышленности.

Но 15 августа исполнится 60 лет с другого не менее важного события. Именно в этот день в 1966 году в Москве глава Fiat Джанни Аньелли подписал контракт с министром автомобильной промышленности СССР Александром Тарасовым о создании автозавода в Тольятти. Многие ошибочно полагают, что город Ставрополь-на-Волге получил имя Тольятти именно благодаря контракту с итальянцами. Это не так. Имя итальянского коммуниста город получил еще за два года до подписания соглашения. Аньелли, как рассказывали, даже поморщился, услышав название города, с которым будет связан завод, поскольку, как и многие представители крупного бизнеса, с подозрением относился к коммунистам-соотечественникам.

Всех заслуг АвтоВАЗа я перечислять не буду. Скажу лишь, что за 60 лет предприятие выпустило около 32 млн автомобилей, а машины марки Lada сегодня составляют более четверти российского легкового автопарка. К юбилею предприятие сделало подарок и себе, и покупателям. 20 июля АвтоВАЗ начал выпуск обновленной Niva Legend. К слову, наш легендарный внедорожник в следующем году будет отмечать полувековой юбилей. Компания сообщила, что в ходе модернизации в автомобиле появилось более 350 новых и доработанных деталей, включая новый двигатель, измененные шасси и кузов, а также обновленные электронные системы. Были внедрены новый руль, измененный привод коробки передач и раздаточной коробки с однорычажным управлением. Цены и комплектации пока не объявлены. Однако у «Нивы» помимо проходимости главным преимуществом в последние годы была именно цена, которая сегодня составляет 784 тыс. руб.