«Людей в красных и черных футболках воспринимали как более привлекательных»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Недавно моя коллега пришла в редакцию в новых кроссовках со шнурками цвета безоблачного неба и анималистичным принтом, который напоминал блуждающего по озеру Чад жирафа. Эта пара обуви — яркий представитель дофаминовой одежды. Термин ввели не нейробиологи, а скорее соцсети и дизайнеры, так как наука не изучала, как именно лимонный пиджак или галстук с божьими коровками влияет на выработку гормона счастья.

Но то, что мы носим, действительно влияет на то, как мы думаем, чувствуем и ведем себя, — на этот счет исследований предостаточно. Например, в одном эксперименте людей на фотографиях в красных и черных футболках воспринимали как более привлекательных по сравнению с теми, кто был одет в другие цвета. А 20 лет назад в журнале спортивных наук вышел обзор, авторы которого сообщали, что проанализировали футбольные матчи за последние 55 лет и пришли к выводу, что команды в красной форме чаще выигрывали домашние игры.

Дофаминовая одежда не значит яркая. Скорее, та, которая радует глаз, приятна телу, соответствует личности и вызывает хорошие воспоминания. Именно сочетание цвета, фактуры и эмоциональных ассоциаций создает этот эффект. Дофаминовым сегодня называют уже не только гардероб: есть дофаминовые квартиры, дофаминовые сады и даже дофаминовые списки дел. Интересно, что будет, если собрать весь набор?

Анна Кулецкая