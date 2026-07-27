Шесть кандидатов примут участие в выборах депутата Госдумы в Томской области

В Томской области избирком зарегистрировал всех кандидатов, выдвинутых на выборы депутата Госдумы РФ в Томском одномандатном округе №180. Данные о регистрации внесены в ГАС «Выборы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В выборах примут участие шесть человек. В их числе: пенсионер, экс-депутат городской думы Томска Василий Еремин («Яблоко»), гендиректор компании «Промстройэнерго. База №1» Сергей Кухальский («Новые люди»), первый вице-спикер гордумы Томска Илья Леонтьев («Единая Россия»), руководители фракций «Справедливой России» и ЛДПР в законодательной думе Томской области Галина Немцева и Леонид Терехов, а также депутат томской гордумы Владимир Чолахян (КПРФ).

Напомним, в 2026 году, в отличие от предыдущих выборов в 2021-м, в Томской области сформирован только один одномандатный округ. Пять лет назад господин Леонтьев занял второе место в округе №181, господин Еремин — восьмое. В округе №182 госпожа Немцева заняла второе место.

Валерий Лавский