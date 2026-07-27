Атакованные дронами многоэтажки в Курске хотят восстановить к сентябрю

В четырех многоквартирных домах (МКД) на проспекте Дериглазова, улице Мыльникова и проспекте Победы в Курске, пострадавших в результате атаки БПЛА 19 июля, сильно повреждены восемь квартир. Восстановление МКД планируют завершить к сентябрю. Об этом губернатор Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале по итогам совещания в облправительстве 27 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал Александра Хинштейна в мессенджере «Макс» Фото: канал Александра Хинштейна в мессенджере «Макс»

По словам главы региона, люди из поврежденных квартир выехали. В ближайшее время с ними свяжутся для оформления региональной выплаты в размере 195 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в результате удара беспилотников была ранена женщина. Всего повреждения получили семь многоквартирных жилых домов, один частный дом и один магазин.

Также господин Хинштейн рассказал, что сильно отстает от графика ремонт дома на Союзной после удара, нанесенного ВСУ в августе прошлого года.

«Сдана только 31 квартира, в 32-х подрядчик устраняет недоделки, еще 55 квартир до сих пор без окон. Не отремонтирован фасад. Обязал региональный Минстрой держать вопрос восстановления домов на особом контроле»,— заявил Александр Хинштейн.

При ударе БПЛА по МКД на Союзной улице 15 августа прошлого года погибла 45-летняя местная жительница. Еще десять человек, в том числе 15-летний подросток, получили ранения.

Денис Данилов