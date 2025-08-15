Атака БПЛА на Курск: главное

Ночью пятницы, 15 августа, украинские беспилотники атаковали многоэтажный дом на улице Союзная в Железнодорожном районе Курска. Погибла 45-летняя местная жительница. Еще десять человек, в том числе 15-летний подросток, ранены. В 11 домах выбиты окна, повреждены 50 автомобилей. Жильцов направили в пункты временного размещения. Последствия атаки ВСУ на регион, реакция властей и оперативных служб — в справке «Ъ-Черноземье».



2.00 Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале о том, что беспилотник атаковал многоэтажный дом в Курске по адресу улица Союзная, 55Б. Загорелись четыре верхних этажа, огонь распространился на квартиры. Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание. Стало известно, что погибла 45-летняя жительница дома и ранены шесть ее соседей, один из которых — в тяжелом состоянии.

3.40 Сотрудники МЧС завершили проливку конструкций здания. Стало известно уже о десяти раненых, в числе которых 15-летний подросток. Жильцов разместили в соседней школе, снабдив спальными местами и вещами первой необходимости. Александр Хинштейн побывал на месте происшествия.

11.30 Сотрудники МЧС и коммунальных служб организовали разбор завалов и вывоз мусора. Число раненых увеличилось до 12. Стало известно, что девять из них находятся в областной больнице. Выяснилось, что в 11 домах выбиты окна, повреждены 50 автомобилей. Врио губернатора второй раз выехал к разрушенному дому.

12.30 Стало известно, что, кроме 11 многоэтажных домов, повреждены три соцобъекта. Жильцам, которые не могут поселиться у родственников или вернуться домой, предложили разместиться в ПВР или снять жилье с последующей компенсацией арендной платы.

16.30 Стало известно, что погибшей во время ночной атаки была воспитательница детского сада № 16 Людмила Глазова.

19.00 Атаки ВСУ на Курскую область продолжились вечером. Власти сообщили, что украинский беспилотник атаковал электроподстанцию в Рыльске. Из-за перебитого провода было нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районе — аварийные бригады устранили повреждение.

Юрий Голубь