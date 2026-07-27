Четыре сибирских региона получат более 15 млрд рублей на ремонт медучреждений

Правительство России направит свыше 15 млрд руб. четырем регионам Сибирского федерального округа на строительство и ремонт медицинских учреждений. Средства будут выделены Красноярскому краю, Республике Тыва, Омской области и Алтайскому краю. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Согласно документу, Красноярский край получит наибольший объем средств в размере 4,7 млрд руб., Республика Тыва — более 4,5 млрд руб., Омская область — более 4,2 млрд руб., Алтайский край — более 1,5 млрд руб. Финансирование предусмотрено в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения» госпрограммы «Развитие здравоохранения» на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Всего в рамках федерального проекта 37 регионам до 2028 года будет выделено 114,3 млрд руб.

Александра Стрелкова