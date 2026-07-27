Начальник управления «Главного радиочастотного центра» погиб при атаке БПЛА на запорожскую турбазу
РКН: при атаке на турбазу в Кирилловке погиб глава запорожского управления ГРЧЦ
При ударе ВСУ по туристическому объекту под Мелитополем в минувшие выходные погиб начальник управления по Запорожской области филиала «Главного радиочастотного центра» в Крыму Михаил Иванов. Также погибли его несовершеннолетние дети. Его жена выжила и была доставлена в больницу. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.
Начальник управления по Запорожской области филиала «Главного радиочастотного центра» в Крыму Михаил Иванов
Фото: Главный радиочастотный центр
В РКН уточнили, что погибший Михаил Иванов более 20 лет прослужил в ВС РФ, в 2023 году возглавил управление «ГРЧЦ», «сформировал коллектив и обеспечил работу на вверенной территории». С сентября 2025 года по март 2026-го участвовал в СВО, был отмечен благодарностью президента, добавили в РКН.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в ночь на 25 июля ВСУ ударили по турбазам в Кирилловке. Погибли 12 человек, пострадали 19. В списках жертв и раненых были дети. СКР возбудил уголовное дело о теракте.
В последние годы атаки беспилотников стали частым явлением в различных регионах России, затрагивая как приграничные территории, так и удаленные объекты. Атаки приводили к гибели и ранениям мирных жителей, повреждениям жилых домов, автотранспорта и инфраструктуры. Например, в Сочи погиб человек из-за упавших обломков БПЛА, в Ростовской области атаки беспилотников вызывали пожары и обесточивание населенных пунктов, а в Подмосковье в результате атаки два человека погибли и девять пострадали. В Белгородской области, которая регулярно подвергается атакам, фиксировались многочисленные повреждения жилых объектов и автомобилей.
Власти различных регионов, включая Воронежскую, Тамбовскую, Орловскую и Курскую области, вводили запреты на публикацию фото и видео последствий атак БПЛА и работы ПВО, ссылаясь на риск раскрытия мест дислокации противовоздушной обороны и демонстрации последствий вражеских ударов. За нарушение таких запретов предусмотрены административные штрафы.