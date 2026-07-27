Начальник управления «Главного радиочастотного центра» погиб при атаке БПЛА на запорожскую турбазу

При ударе ВСУ по туристическому объекту под Мелитополем в минувшие выходные погиб начальник управления по Запорожской области филиала «Главного радиочастотного центра» в Крыму Михаил Иванов. Также погибли его несовершеннолетние дети. Его жена выжила и была доставлена в больницу. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник управления по Запорожской области филиала «Главного радиочастотного центра» в Крыму Михаил Иванов

Фото: Главный радиочастотный центр Начальник управления по Запорожской области филиала «Главного радиочастотного центра» в Крыму Михаил Иванов

Фото: Главный радиочастотный центр

В РКН уточнили, что погибший Михаил Иванов более 20 лет прослужил в ВС РФ, в 2023 году возглавил управление «ГРЧЦ», «сформировал коллектив и обеспечил работу на вверенной территории». С сентября 2025 года по март 2026-го участвовал в СВО, был отмечен благодарностью президента, добавили в РКН.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в ночь на 25 июля ВСУ ударили по турбазам в Кирилловке. Погибли 12 человек, пострадали 19. В списках жертв и раненых были дети. СКР возбудил уголовное дело о теракте.