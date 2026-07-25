Еще один человек найден мертвым после удара по турбазе под Мелитополем

Составлено ИИ-Ассистентъ

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту произошедшего, классифицировав его как теракт. Такая квалификация применяется СКР и в других случаях ударов, например, по белгородскому поселку Маслова Пристань, где в ходе атаки ВСУ погибли три человека и девять пострадали, и по объектам в Ижевске, где погибли трое и госпитализированы 35 человек. Также терактами называют атаки на нефтебазы, в том числе в Курской области, где пострадали три человека, и в ЛНР, где погибли три человека и восемь пострадали.

Теракт влечет за собой серьезные последствия: пострадавшие нуждаются в медицинской помощи, а в Белгородской области после одного из таких случаев 11 человек погибли и 15 получили ранения. В случае теракта на железнодорожных путях в Брянской области, по заявлению губернатора, погибли семь человек и 66 пострадали. Такие события могут приводить к разрушениям гражданских объектов и инфраструктуры, как это произошло при атаке на портовые терминалы в поселке Волна, когда погибли три человека, пострадали восемь и загорелись резервуары с нефтепродуктами.