Еще один человек найден мертвым после удара по турбазе под Мелитополем
Балицкий: при ударе по запорожской турбазе погибли 12 человек, пострадали 19
В Кирилловке под Мелитополем спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при ударе ВСУ по турбазе. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Число жертв достигло 12. В списке пострадавших — 19 человек.
«Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка», — уточнил чиновник. Работы на месте завершены.
26 июля объявлено днем траура на территории региона. СКР возбудил уголовное дело о теракте.
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту произошедшего, классифицировав его как теракт. Такая квалификация применяется СКР и в других случаях ударов, например, по белгородскому поселку Маслова Пристань, где в ходе атаки ВСУ погибли три человека и девять пострадали, и по объектам в Ижевске, где погибли трое и госпитализированы 35 человек. Также терактами называют атаки на нефтебазы, в том числе в Курской области, где пострадали три человека, и в ЛНР, где погибли три человека и восемь пострадали.
Теракт влечет за собой серьезные последствия: пострадавшие нуждаются в медицинской помощи, а в Белгородской области после одного из таких случаев 11 человек погибли и 15 получили ранения. В случае теракта на железнодорожных путях в Брянской области, по заявлению губернатора, погибли семь человек и 66 пострадали. Такие события могут приводить к разрушениям гражданских объектов и инфраструктуры, как это произошло при атаке на портовые терминалы в поселке Волна, когда погибли три человека, пострадали восемь и загорелись резервуары с нефтепродуктами.