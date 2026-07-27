Володин: интеграция Донбасса и Новороссии в правовое поле России завершена

Работа по интеграции Донбасса и Новороссии в правовое поле России завершилась, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, принято почти 70 федеральных законов, многие из которых инициировали в Госдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Госдумы Вячеслав Володин (второй слева)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Спикер Госдумы Вячеслав Володин (второй слева)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Завершена работа по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле»,— рассказал господин Володин на заключительном пленарном заседании Госдумы восьмого созыва.

Как уточнил спикер, для законодательного обеспечения СВО принято 183 федеральных закона. Это помогло сформировать систему, которую власти корректируют, «исходя из вызовов времени», для защиты участников СВО, добавил Вячеслав Володин.

О необходимости продолжать интеграцию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей неоднократно говорил президент Владимир Путин. Он призывал «всемерно помогать их социальному и экономическому возрождению». Интеграцию судебной системы регионов планировали завершить к январю 2026 года.