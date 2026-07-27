Володин: интеграция Донбасса и Новороссии в правовое поле России завершена
Работа по интеграции Донбасса и Новороссии в правовое поле России завершилась, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, принято почти 70 федеральных законов, многие из которых инициировали в Госдуме.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин (второй слева)
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Завершена работа по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле»,— рассказал господин Володин на заключительном пленарном заседании Госдумы восьмого созыва.
Как уточнил спикер, для законодательного обеспечения СВО принято 183 федеральных закона. Это помогло сформировать систему, которую власти корректируют, «исходя из вызовов времени», для защиты участников СВО, добавил Вячеслав Володин.
О необходимости продолжать интеграцию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей неоднократно говорил президент Владимир Путин. Он призывал «всемерно помогать их социальному и экономическому возрождению». Интеграцию судебной системы регионов планировали завершить к январю 2026 года.
Интеграция новых территорий в состав России началась после референдумов, проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. Большинство жителей, по данным пророссийских властей, высказались за присоединение к России. 30 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал соглашения о включении этих территорий в состав Российской Федерации, и 5 октября Конституция России была обновлена, чтобы отразить включение 89 субъектов федерации. Госдума и Совет Федерации единогласно одобрили соответствующие законы.
Процесс интеграции новых субъектов в российскую правовую систему предполагал принятие законов, регулирующих различные сферы, такие как образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение, социальная защита, а также гражданское и налоговое законодательство. Для этих территорий был предусмотрен переходный период до 1 января 2026 года для полной адаптации к российским нормам. Жители новых регионов становились гражданами России при подаче заявления и принесении присяги.