Полпред Жога открыл обновленный памятник разведчику Кузнецову на Уралмаше

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога открыл отреставрированный памятник Герою Советского Союза, разведчику Николаю Кузнецову на Уралмаше в Екатеринбурге. Церемония прошла в 115-летие со дня рождения уральца в деревне Зырянка Талицкого района в Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Церемония открытия обновленного памятника Николаю Кузнецову Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Артем Жога на церемонии открытия обновленного памятника Николаю Кузнецову Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ / купить фото Директор Волонтерского центра РМК «Сила Урала» Владислав Овчинников (второй справа) и Артем Жога (первый справа) Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Церемония открытия обновленного памятника Николаю Кузнецову Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Артем Жога на церемонии открытия обновленного памятника Николаю Кузнецову Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Директор Волонтерского центра РМК «Сила Урала» Владислав Овчинников (второй справа) и Артем Жога (первый справа) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото

Господин Жога напомнил, что в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) разведчик добывал ценные разведданные и ликвидировал крупных немецких чиновников и военачальников на территории Западной Украины. «В общей сложности он лично уничтожил одиннадцать нацистов. В 1944 году, чтобы не попасть живым в руки противника, разведчик подорвал себя гранатой. Подвиг Николая Кузнецова — символ патриотизма, стойкости и воли к Победе. Его пример вдохновляет подрастающее поколение россиян и наших бойцов на Донбассе»,— сказал полпред.

Бронзовый 12-метровый памятник Николаю Кузнецову был установлен в Свердловске (сейчас. — Екатеринбург) в 1985 году недалеко от Уралмашзавода, где до войны работал будущий разведчик. Изготовление монумента было поручено работникам предприятия. За прошедшие десятилетия сооружение утратило первоначальный облик и ни разу не ремонтировалось.

По данным полпредства, реставрацию памятника и обновление прилегающей к нему территории провела Русская медная компания (РМК). В рамках работ полностью заменили облицовку монумента, площадку, на которой он установлен, подпорные стены и ступени. «Это важный шаг в сохранении исторической памяти»,— добавил Артем Жога.

Ранее, в июне, представители ФСБ заявили, что часть общества начинает сомневаться в существовании Николая Кузнецова из-за искажений данных об исторических событиях. По данным силовиков, уже используется неверная дата рождения разведчика, распространяются версии о его отъезде в Канаду и другие страны. Архивисты и власти тогда признали, что из-за фальсификации исторических фактов некоторые граждане продолжают поддерживать неонацистские идеи.

Василий Алексеев