«Продолжатели дела нацистов здравствуют и активно пропагандируют»

Из-за искажений данных об исторических событиях часть общества начинает сомневаться в существовании советского разведчика Николая Кузнецова, заявили представители ФСБ на научно-практической конференции в Екатеринбурге. По их данным, уже используется неверная дата его рождения, распространяются версии о его отъезде в Канаду и другие страны, хотя он погиб на Украине. Архивисты и власти признали, что из-за фальсификации исторических фактов некоторые граждане продолжают поддерживать неонацистские идеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Проблему искажения данных о событиях в жизни России и Свердловской области обсудили на международной научно-практической конференции «Без лжи и фальши: защита исторической памяти» на площадке Свердловской библиотеки имени Белинского в Екатеринбурге.

Представители силовых структур решили ее разобрать на примере свердловского разведчика Николая Кузнецова, который в годы Великой Отечественной войны выдавал себя за обер-лейтенанта (позднее — гауптмана) вермахта Пауля Зиберта и лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии.

Заместитель председателя Совета ветеранов УФСБ по Свердловской области Евгений Дементьев заявил о распространении в России и за рубежом мнения, что этого человека не существовало.

«Некоторые люди говорят, что Николай Кузнецов был, но он рожденный немец или двойной агент гестапо из Советского Союза. Считают, что он не погиб, выехал в Канаду, другие страны. Фальсификация всячески старается умолить те героические достижения человека, которые он совершил благодаря своей личности, своему воспитанию»,— подчеркнул он.

Господин Дементьев отметил, что искажению подверглась даже дата рождения Николая Кузнецова — 28 июля 1911 года. По его словам, этому послужила книга сестры и брата разведчика, Лидии и Виктора, которые указали 27 июля. «Из-за этого даже в архивных метрических книгах делали исправления, что недопустимо. День рождения у Николая Ивановича по новому стилю должен быть 10 августа, но на всех памятниках и во всех книгах уже написано 27 июня, и изменить это затруднительно»,— возмутился он, добавив, что сам разведчик писал в своей автобиографии о 28 июля.

Эксперт заверил, что Николай Кузнецов не обсуждал на приеме гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха операцию «Цитадель», которая предусматривала уничтожение советских войск в районе Курска. «Было только название, что будет наступление, но это стало очень важной информацией, поскольку руководство Красной Армии не знало, как выстроить оперативную работу по организации обороны Орла и Белгорода»,— сказал Евгений Дементьев, отметив, что благодаря сообщению разведчика Советскому Союзу удалось сохранить «войска, возглавляемые Николаем Ватутиным».

Господин Дементьев подчеркнул, что документы опровергают информацию о якобы эмиграции разведчика или его расстреле боевиками Украинской повстанческой армии (УПА, в России признана экстремистской организацией и запрещена). «Степан Голубович, который являлся хозяином хаты в селе Боратин Львовской области, где погиб Николай Кузнецов, рассказал, что перед тем, как взорвать гранату (чтобы не попасть в плен.— "Ъ-Урал"), Николай Иванович закрыл своим телом люльку с младенцем и женой, и они выжили. Это как раз говорит о том, что это событие было, и разведчик погиб»,— пояснил он.

Ветеран ФСБ добавил, что многие мифы о герое Советского Союза взялись из повести заместителя командира партизанского отряда «Победители» Александра Лукина «Дальний прыжок» и фильма «Подвиг разведчика» 1947 года, где нет «ни одного эпизода и слова по Николаю Ивановичу».

В продолжение его доклада официальный представитель УФСБ по Свердловской области Елена Докучаева подчеркнула, что силовики делают «все для сохранения истории» в условиях, когда «через медиа-посредников очень часто в голову, особенно подрастающему поколению, пытаются вложить неправдивую информацию». «Один из таких примеров, что Николая Кузнецова никогда не существовало. Об этом говорит журналист из другого государства, и на его видео за несколько лет уже 39 тыс. просмотров — это три полностью заполненные "УГМК-Арены". В комментариях под роликом есть те, кто разделяет позицию автора»,— отметила она.

Госпожа Докучаева пояснила, что задачей властей и силовиков является «давать только правду» по материалам из архивов на всех ресурсах, включая заблокированные.

«Очень много молодежи использует сервисы для обхода блокировок, чтобы там посмотреть, как им кажется, большую правду, чем им дают здесь. Наша задача находиться и там, чтобы тоже рассказывать не искаженную правду»,— призвала представитель УФСБ.

Ее поддержала главный государственный судебный эксперт Уральского регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции РФ Анна Плотникова, добавив, что из-за искаженных исторических материалов в обществе продолжают жить неонацистские идеи. «Продолжатели дела нацистов здравствуют и активно пропагандируют свои материалы даже в местах лишения свободы, и мы должны бороться с их распространением»,— подчеркнула она.

Депутат свердловского заксобрания, председатель Союза ветеранов Афганистана и СВО Виктор Бабенко («Единая Россия») поинтересовался у нее, как властям реагировать на ситуацию в Нижнем Тагиле, когда студент строительного колледжа Тимофей Вахонин заказал пиццу на имя Адольфа Гитлера.

«Он уже взрослый, мы в его 18 лет в Афганистане воевали, а он решил так пошутить — сделал заказ на "Адольфа Гитлера", хотя мог написать там "Сталин" или "Георгий Жуков"»,— добавил парламентарий.

Госпожа Плотникова признала, что выбор имя нацистского преступника для самопрезентации не является шуткой, поддержав возбуждение в отношении него административного дела. «Многие писали, что в его действиях нет пропаганды нацизма, он никого не убеждал, и на площади не выходил, но своими действиями студент продемонстрировал нацистскую символику. Его самопрезентация содержит лингвистический признак пропаганды»,— указала она, призвав власти бороться с подобными проявлениями в обществе.

Василий Алексеев