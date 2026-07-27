Зарубежные СМИ: Как Дональд Трамп собирается завершить конфликт с Ираном?

Дональд Трамп отложил атаки на Иран и рассматривает три одинаково тяжелых варианта по разрешению конфликта. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. Вашингтон и Тегеран почти две недели обменивались ударами на Ближнем Востоке, но к выходным Пентагон прекратил атаковать Исламскую Республику. СМИ допускали, что у США стали заканчиваться запасы ракет и систем ПВО, однако Дональд Трамп 26 июля это опроверг. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Social Media / Reuters Фото: Social Media / Reuters

К концу июля Дональд Трамп обнаружил пределы своих возможностей в конфликте с Ираном, пишет The New York Times. Ключевые цели войны так и не выполнены, судоходство в Ормузском проливе практически остановлено, а перспектив провести военную операцию на земле пока нет. Это глубоко расстроило президента и сделало его еще более непредсказуемым даже по меркам самого Трампа. Теперь у Белого дома осталось три основных варианта, говорят источники газеты. При этом каждая из опций кажется неприемлемой по разным причинам.

24 июля президент давал понять, что хочет вернуться к масштабным боевым действиям, но в последний момент отступил. По словам чиновников, помощники Трампа сомневаются, что бомбардировки вернут Тегеран за стол переговоров. А еще более крупные атаки могут привести к жертвам и голоду среди иранцев, которых США когда-то обещали защитить от режима аятолл. Второй вариант — усилить санкции и продолжить блокаду Ормузского пролива в надежде, что контроль за экспортом иранской нефти возымеет эффект. Но ограничения против Ирана работают довольно медленно, отмечает The New York Times. Трамп предрекал стране экономический коллапс еще восемь лет назад. А для продления блокады потребуется постоянное военное присутствие США, которое сохранит риск перестрелок и нового витка эскалации в Ормузе. Третья опция — объявить о победе и вывести войска. Месяц назад казалось, что Трамп движется именно в этом направлении, пишет газета. Однако уход США из региона грозит тем, что Иран продолжит развитие своей ядерной программы. А именно это и было одной из причин начала войны.

Вашингтон при всех опциях продолжает мирные переговоры с Тегераном — это подтвердил иранскому агентству IRNA представитель МИДа Исмаил Багаи. По его словам, американцы обмениваются сообщениями через посредников из Пакистана и Катара.

Переговоры с третьими странами и могли сдержать Вашингтон от новых атак по Тегерану в выходные, допускают источники CBS. В эти же дни Исламскую Республику посетили дипломаты из Омана. Встреча якобы касалась открытия Ормузского пролива и носила «конструктивный характер».

Израильский 13-й канал сообщает, что США пытаются сдержать от боевых действий и Израиль. По словам источников, американцы требуют от Беньямина Нетаньяху вывести войска со всех фронтов — из Газы, Сирии и Ливана. Перемирие между Бейрутом и Западным Иерусалимом — одно из требований переговоров между Ираном и США. Однако премьер Израиля не намерен отступать – и вскоре отправится на переговоры в Вашингтон.