Прокуратура требует вернуть Омску объекты водоснабжения на 500 млн рублей

Прокуратура Омской области подала в арбитражный суд иск о признании права собственности Омска на 34 объекта водоснабжения, которые были построены АО «Омскводоканал». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что организация проводила строительство в рамках инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Омска. Объекты были предоставлены предприятию на правах длительной аренды с условием их модернизации и расширения. Согласно условиям договора, по истечении 13 лет с момента регистрации права собственности компания должна была передать это имущество в собственность муниципалитета.

Инвестпрограмма была утверждена в 2008 году, с этого момента «Омскводоканал» построил 326 объектов капитального строительства, из них 34 объекта были поставлены на балансовый учет организацией 13 лет назад. Однако компания свою часть обязанностей не выполнила, установили правоохранители. Общая стоимость объектов, которые должны быть обращены в пользу города, составляет, по оценке прокуратуры, более 500 млн руб.

Александра Стрелкова