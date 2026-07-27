В Троицком округе завели дело после гибели подростка в реке

Следственный отдел по Троицку СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели 16-летнего юноши в реке Уй, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, 24 июля компания из семи подростков находилась на берегу реки Уй в 1,5 км от поселка Черноречье. Один из юношей подошел к воде, чтобы умыться, и в этот момент с его ноги соскользнула обувь. Пытаясь ее достать, подросток оказался в реке и самостоятельно выбраться не смог. Спасатели обнаружили его тело 27 июля в 2 м от берега и в 5 км от места, где отдыхали дети.

По предварительным данным, юноша воспитывался в полной семье, на учете не состоял. В момент ЧП его родители находились дома. Следователи осмотрели место происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.

Виталина Ярховска