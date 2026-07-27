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Гендиректором ОЗХО впервые стала женщина

Бывший посол Швейцарии Сабрина Даллафиор вступила в должность главы ОЗХО

Бывший посол Швейцарии в Финляндии Сабрина Даллафиор вступила в должность генерального директора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), указано в сообщении на сайте организации. Исполнительный совет утвердил ее кандидатуру в ноябре 2025 года.

Сабрина Даллафиор

Сабрина Даллафиор

Фото: Организация по запрещению химического оружия

Сабрина Даллафиор

Фото: Организация по запрещению химического оружия

Вместе с этим истекли полномочия Фернандо Ариаса, который занимал должность два срока подряд: с 2018 года по 2026 год. Госпожа Даллафиор стала пятым генеральным директором ОЗХО и первой женщиной на этом посту, ее полномочия продлятся до 2030 года.

Генеральный директор рассматривает доклады об инспекциях, следит за нераспространением информации ограниченного доступа от стран-участниц и «обеспечивает эффективное общее руководство и управление деятельностью Секретариата», объяснили в ОЗХО. Сабрина Даллафиор заверяла, что первостепенное значение будет придавать соблюдению норм в отношении химического оружия.

ОЗХО также намерена продолжать сотрудничать со странами, «которые сталкиваются с последствиями ужасающего применения химического оружия», включая Сирию. В июле страна снова получила право голоса в организации — спустя почти два года после смены власти.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Назначение Сабрины Даллафиор стало возможным после истечения полномочий Фернандо Ариаса, возглавлявшего Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) два срока подряд с 2018 по 2026 год. В ноябре 2025 года её кандидатура была утверждена Исполнительным советом. Это назначение делает Даллафиор первой женщиной на посту генерального директора ОЗХО, что отражает общую тенденцию к увеличению представленности женщин на руководящих постах в международных организациях, как это было, например, с Нгози Оконджо-Ивеалой, которая в 2021 году стала первой женщиной и первым представителем Африки на посту гендиректора Всемирной торговой организации (ВТО).

За последний год вокруг ОЗХО и Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) сохраняется напряженность. Российская Федерация неоднократно обращалась к ОЗХО с просьбой направить экспертов для проверки применения химического оружия Украиной, а также обвиняла страны Запада в обесценивании международных структур, таких как ОЗХО, путем превращения их в политические инструменты. В конце 2023 года Россия лишилась места в исполнительном комитете ОЗХО после голосования, которое МИД РФ назвал «избирательной экзекуцией» на фоне «беспрецедентного политического давления».

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