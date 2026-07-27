Гендиректором ОЗХО впервые стала женщина

Бывший посол Швейцарии в Финляндии Сабрина Даллафиор вступила в должность генерального директора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), указано в сообщении на сайте организации. Исполнительный совет утвердил ее кандидатуру в ноябре 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сабрина Даллафиор

Фото: Организация по запрещению химического оружия Сабрина Даллафиор

Фото: Организация по запрещению химического оружия

Вместе с этим истекли полномочия Фернандо Ариаса, который занимал должность два срока подряд: с 2018 года по 2026 год. Госпожа Даллафиор стала пятым генеральным директором ОЗХО и первой женщиной на этом посту, ее полномочия продлятся до 2030 года.

Генеральный директор рассматривает доклады об инспекциях, следит за нераспространением информации ограниченного доступа от стран-участниц и «обеспечивает эффективное общее руководство и управление деятельностью Секретариата», объяснили в ОЗХО. Сабрина Даллафиор заверяла, что первостепенное значение будет придавать соблюдению норм в отношении химического оружия.

ОЗХО также намерена продолжать сотрудничать со странами, «которые сталкиваются с последствиями ужасающего применения химического оружия», включая Сирию. В июле страна снова получила право голоса в организации — спустя почти два года после смены власти.