В Организации по запрещению химоружия назначен новый гендиректор

Новым генеральным директором Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) назначена посол Швейцарии в Финляндии Сабрина Даллафиор. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Госпожа Даллафиор станет пятым гендиректором ОЗХО и вступит в должность 25 июля 2026 года. Сейчас этот пост занимает Фернандо Ариас, вступивший на него в июле 2018 года. Второй срок его полномочий начался в июле 2022 года и заканчивается в июле следующего года.

«Как генеральный директор, я буду придавать первостепенное значение соблюдению норм в отношении химического оружия. Обеспечение его долгосрочной устойчивости требует от нас расследования всех заслуживающих доверия утверждений о применении, установления научных фактов и осуждения всех подтвержденных случаев»,— заявила Сабрина Даллафиор. Она добавила, что эти меры не подлежат обсуждению, поскольку затрагивают саму суть Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

ОЗХО должна укреплять свою способность противостоять возникающим угрозам применения химоружия, продвигать полное осуществление Конвенции, а также углублять сотрудничество с государствами-членами, заявил Фернандо Ариас. Он также поздравил госпожу Даллафиор с назначением на новую должность.