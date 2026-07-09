ОЗХО восстановила права Сирии в организации
Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) восстановил право голоса Сирии, а также возможность страны быть избранной в состав структуры, следует из заявления организации. Консенсусное решение приняли 67 стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
«После падения режима Асада новые сирийские власти взяли на себя обязательства по Конвенции и с тех пор предприняли конкретные шаги по сотрудничеству с Техническим секретариатом для достижения этой цели»,— указано в пресс-релизе ОЗХО. Исполнительный совет на заседании также утвердил план мониторинга за уничтожением химического оружия третьей категории (неснаряженные боеприпасы) и два соглашения «об использовании объектов для систематической проверки хранилищ химического оружия» в Аль-Кутайфе и Хомсе.
Сирия лишилась права голоса в организации в 2021 году. В ОЗХО заявляли, что Дамаск не раскрыл информацию обо всем своем химическом оружии и не уничтожил его после присоединения к организации в 2013 году. Новые власти Сирии начали сотрудничать с ОЗХО после свержения Башара Асада в конце 2024 года.
Режим Башара Асада был свергнут 8 декабря 2024 года в результате наступления альянса исламистских группировок. До этого момента Сирию обвиняли в несоблюдении обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия. Власти страны, по заявлениям США, могли иметь до тысячи тонн отравляющих веществ. В 2013 году Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия, и при посредничестве России и США было заключено рамочное соглашение об уничтожении сирийского химического оружия до середины 2014 года. Однако это не решило проблему полностью, и обвинения в применении химического оружия сирийскими властями продолжались, например, в 2017 году в Хан-Шейхуне. После краха режима Асада, новые власти Сирии, возглавляемые Ахмедом аш-Шараа, значительно укрепили свои позиции на международной арене, активно взаимодействуя с США и Россией. Они также стремились восстановить Сирию от внутренних кризисов и возобновить сотрудничество с международным сообществом, включая борьбу с терроризмом. Несмотря на это, переходное правительство сталкивалось с проблемами, такими как межобщинная напряженность и отсутствие полного единства в стране, а также нехватка международного финансирования на гуманитарные нужды. США призывали Дамаск пойти на уступки оппозиции и выступали против нормализации отношений с режимом Асада, но нормализация отношений с арабскими странами, тем не менее, началась.