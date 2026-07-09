ОЗХО восстановила права Сирии в организации

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) восстановил право голоса Сирии, а также возможность страны быть избранной в состав структуры, следует из заявления организации. Консенсусное решение приняли 67 стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

«После падения режима Асада новые сирийские власти взяли на себя обязательства по Конвенции и с тех пор предприняли конкретные шаги по сотрудничеству с Техническим секретариатом для достижения этой цели»,— указано в пресс-релизе ОЗХО. Исполнительный совет на заседании также утвердил план мониторинга за уничтожением химического оружия третьей категории (неснаряженные боеприпасы) и два соглашения «об использовании объектов для систематической проверки хранилищ химического оружия» в Аль-Кутайфе и Хомсе.

Сирия лишилась права голоса в организации в 2021 году. В ОЗХО заявляли, что Дамаск не раскрыл информацию обо всем своем химическом оружии и не уничтожил его после присоединения к организации в 2013 году. Новые власти Сирии начали сотрудничать с ОЗХО после свержения Башара Асада в конце 2024 года.