Россияне не пострадали при наезде автомобиля на толпу в Берлине

Граждан России нет среди пострадавших при наезде машины на группу людей в центре Берлина. Об этом сообщило посольство РФ в Германии.

«Посольство РФ подтверждает, что среди пострадавших граждан России нет»,— рассказали журналистам в диппредставительстве (цитата по ТАСС).

ЧП случилось 25 июня. Фургон въехал в толпу возле парка Тиргартен. Там проходило шествие в поддержку ЛГБТ-сообщества («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Погибла женщина, еще 29 человек пострадали. 21-летний Абдула Б., подозреваемый в наезде, был застрелен при задержании. DPA писало, что он уже попадал в поле зрения силовиков и был связан с исламистской средой.