Подозреваемый в наезде на толпу в Берлине был связан с исламистским движением

Полиция Германии установила личность человека, который на автомобиле въехал в группу людей в центре Берлина. Подозреваемый мужчина уже попадал в поле зрение правоохранительных органов и был связан с исламистской средой, передает DPA.

Bild пишет, что речь идет о 21-летнем Абдуле Б. «В отношении этого человека имеются первые веские подозрения. Мы ведем его розыск, задержать его пока не удалось»,— сказал изданию источник в полиции.

Белый фургон въехал в толпу возле парка Тиргартен, где проходило шествие, примерно в 22:00 по местному времени. По последним данным, погибла женщина, еще 16 человек пострадали. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.