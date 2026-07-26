Подозреваемый в наезде на толпу в Берлине был связан с исламистским движением
Полиция Германии установила личность человека, который на автомобиле въехал в группу людей в центре Берлина. Подозреваемый мужчина уже попадал в поле зрение правоохранительных органов и был связан с исламистской средой, передает DPA.
Bild пишет, что речь идет о 21-летнем Абдуле Б. «В отношении этого человека имеются первые веские подозрения. Мы ведем его розыск, задержать его пока не удалось»,— сказал изданию источник в полиции.
Белый фургон въехал в толпу возле парка Тиргартен, где проходило шествие, примерно в 22:00 по местному времени. По последним данным, погибла женщина, еще 16 человек пострадали. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.
Инциденты с наездами транспортных средств на толпу людей регулярно происходят в Германии. Например, 20 декабря 2024 года в Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке, в результате чего погибли шесть человек и пострадали около 200. Виновником оказался 50-летний выходец из Саудовской Аравии Талеб аль-Абдулмохсен, который, как сообщается, критиковал ислам. Власти Саудовской Аравии ранее предупреждали Германию об угрозе со стороны этого человека, а также запрашивали его экстрадицию.
В целом, такие инциденты вызывают обеспокоенность в немецком обществе. Например, после нападения в Магдебурге канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что наступили «чертовски суровые времена», и подчеркнул важность не позволять сеять ненависть. Эти события вновь выводят тему миграции на первое место в списке озабоченностей немецкого электората.