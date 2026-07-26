Подозреваемый в наезде на толпу в Берлине застрелен во время задержания
21-летний Абдула Б., подозреваемый в наезде на толпу в центре Берлина, застрелен при задержании. Об этом сообщают немецкие СМИ, в том числе The Bild. Информацию подтвердили в пресс-службе полиции Берлина.
Абдула Б., подозреваемый в нападении в центре Берлина
Фото: Polizei Berlin
По данным полиции, мужчина скрылсяна садовом участке в берлинском районе Шпандау. Когда на место прибыла полиция, подозреваемый бросился на силовиков «с холодным оружием», сообщили в пресс-релизе. В ответ полицейские открыли огонь. Подозреваемый умер от ранений на месте.
25 июня в 22:00 по местному времени белый фургон въехал в толпу возле парка Тиргартен. Там проходило шествие в поддержку ЛГБТ-сообщества («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). По последним данным МВД Германии, погибла женщина, еще 29 человек пострадали. DPA писало, что Абдула Б. уже попадал в поле зрения силовиков и был связан с исламистской средой.
Инцидент с наездом фургона на толпу в Берлине, произошедший 25 июня 2026 года возле парка Тиргартен, унес жизни одной женщины и ранил 29 человек. Подозреваемый, 21-летний Абдула Б., имел связи с исламистским движением и ранее попадал в поле зрения немецкой полиции. Он был застрелен при задержании в берлинском районе Шпандау после того, как бросился на силовиков с холодным оружием.
Наезд автомобиля на людей — не единичный случай в Германии. Ранее, 8 июня 2022 года, в Берлине на улице Ранкештрассе машина въехала в толпу, тогда погиб один человек и восемь пострадали. Также схожие инциденты происходили в Магдебурге и Лейпциге. Например, в декабре 2024 года в Магдебурге 50-летний выходец из Саудовской Аравии совершил наезд на людей на рождественской ярмарке, в результате чего погибли пять человек и около 200 получили ранения.
Власти Германии ищут способы предотвращения подобных происшествий. Нападения, подобные берлинскому, обостряют дискуссии о миграционной политике и безопасности, как это было после инцидента в Золингене в августе 2024 года, где теракт дал повод партии «Альтернатива для Германии» критиковать власти.