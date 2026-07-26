Подозреваемый в наезде на толпу в Берлине застрелен во время задержания

21-летний Абдула Б., подозреваемый в наезде на толпу в центре Берлина, застрелен при задержании. Об этом сообщают немецкие СМИ, в том числе The Bild. Информацию подтвердили в пресс-службе полиции Берлина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абдула Б., подозреваемый в нападении в центре Берлина

Фото: Polizei Berlin Абдула Б., подозреваемый в нападении в центре Берлина

Фото: Polizei Berlin

По данным полиции, мужчина скрылсяна садовом участке в берлинском районе Шпандау. Когда на место прибыла полиция, подозреваемый бросился на силовиков «с холодным оружием», сообщили в пресс-релизе. В ответ полицейские открыли огонь. Подозреваемый умер от ранений на месте.

25 июня в 22:00 по местному времени белый фургон въехал в толпу возле парка Тиргартен. Там проходило шествие в поддержку ЛГБТ-сообщества («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). По последним данным МВД Германии, погибла женщина, еще 29 человек пострадали. DPA писало, что Абдула Б. уже попадал в поле зрения силовиков и был связан с исламистской средой.