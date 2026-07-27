С катавской компании взыскали 900 тыс. руб. за незаконное увольнение сотрудника

Катав-Ивановский городской суд удовлетворил требования местного жителя и восстановил его в должности в АО «Цемрос». Компания также должна выплатить сотруднику 900 тыс. руб. из-за вынужденного прогула и причиненного морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Местный житель просил признать приказы о привлечении его к дисциплинарной ответственности, в том числе в виде увольнения, незаконными. Суд установил, что приказ об освобождении от обязанностей не содержал конкретных нарушений, допущенных работником. Таким образом, сотрудника уволили с нарушением трудового законодательства. В итоге суд встал на сторону местного жителя, восстановил его в должности, а также взыскал с АО «Цемрос» оплату вынужденного прогула и компенсацию морального вреда на общую сумму 900 тыс. руб.

Виталина Ярховска