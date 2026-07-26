Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявление главы МИД Ирана о нападении на судно в Каспийском море прозвучало на фоне целого ряда инцидентов и взаимных атак между Ираном и Израилем, а также США в течение последних лет. Иран неоднократно обвинял Израиль и США в нарушениях международного права и Устава ООН, в том числе в ударах по своим ядерным объектам и дипломатическим представительствам, таких как консульство в Дамаске в апреле 2024 года, что приводило к ответным действиям со стороны Тегерана. В свою очередь, Иран также был обвинен в нападениях на коммерческие суда в Ормузском проливе и Аравийском море.

Данный инцидент продолжает череду событий, указывающих на рост напряженности в отношениях между этими странами, а упоминание "указки Израиля" отражает устоявшуюся риторику Ирана, который видит в действиях западных и ближневосточных стран, угрозу своей безопасности и суверенитету. Многие из этих атак и ответных действий осуждались на международном уровне, и обе стороны ссылались на право на самооборону согласно Уставу ООН, а также обвиняли друг друга в нарушении международного права.