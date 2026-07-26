Аракчи заявил об ударе Украины по иранскому судну в Каспийском море
Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По его словам, украинская сторона ударила по судну «по указке Израиля».
«Зеленский атаковал иранское коммерческое судно, убив моряка. Явное нарушение Устава ООН, совершенное по указке Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну»,— написал господин Аракчи в соцсети X.
После инцидента глава иранского МИДа связался с главой евродипломатии Каей Каллас и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Аббас Аракчи добавил, что атака «не может остаться без ответа» со стороны Ирана.
Заявление главы МИД Ирана о нападении на судно в Каспийском море прозвучало на фоне целого ряда инцидентов и взаимных атак между Ираном и Израилем, а также США в течение последних лет. Иран неоднократно обвинял Израиль и США в нарушениях международного права и Устава ООН, в том числе в ударах по своим ядерным объектам и дипломатическим представительствам, таких как консульство в Дамаске в апреле 2024 года, что приводило к ответным действиям со стороны Тегерана. В свою очередь, Иран также был обвинен в нападениях на коммерческие суда в Ормузском проливе и Аравийском море.
Данный инцидент продолжает череду событий, указывающих на рост напряженности в отношениях между этими странами, а упоминание "указки Израиля" отражает устоявшуюся риторику Ирана, который видит в действиях западных и ближневосточных стран, угрозу своей безопасности и суверенитету. Многие из этих атак и ответных действий осуждались на международном уровне, и обе стороны ссылались на право на самооборону согласно Уставу ООН, а также обвиняли друг друга в нарушении международного права.