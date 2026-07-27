Жительницу Нагайбакского округа будут судить за передачу сыну мопеда

Прокуратура Нагайбакского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы поселка Совхозный. Ее обвиняют в покупке 17-летнему сыну мопеда — вовлечении его в совершение опасных действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, местная жительница приобрела мопед Vento Verso Cross. Зная, что ее сын не имеет прав для управления таким транспортным средством, мать передала его и разрешила ездить по дорогам. В июне 2025 года юноша двигался на мопеде по трассе поселок Нагайбакский — поселок Березовая роща. Подросток не справился с управлением, транспортное средство опрокинулось, и водитель получил травмы.

Виталина Ярховска