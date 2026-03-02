Сбережное отношение к деньгам

В 2025 году к программе долгосрочных сбережений в регионах Черноземья присоединились 407 тыс. жителей, свидетельствуют данные Банка России. Сумма взносов в макрорегионе составила 13,1 млрд руб.— в два раза больше, чем за предыдущий год. Больше всех в программу внесли жители Воронежской области — 3,9 млрд руб. Участники рынка ожидают дальнейшего роста интереса к программе. Эксперты отмечают ускорение динамики вложений в ПДС в макрорегионе, но считают серьезным минусом инструмента «длительный срок без доступа к своим деньгам».

Все больше жителей Черноземья решаются «заморозить» накопления в ПДС на 15 лет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам 2025 года жители Черноземья вложили 13,1 млрд руб. в программу долгосрочных сбережений, заключив 407 тыс. договоров с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). По сравнению с 2024 годом число участников ПДС и объем их вложений в макрорегионе выросли более чем вдвое — со 197,9 тыс. на 6,2 млрд руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в воронежском отделении Центробанка. Всего с момента старта программы в макрорегионе было заключено 605 тыс. договоров на 30,3 млрд руб.

Больше всего за этот период в программу внесли жители Воронежской области — 3,9 млрд руб., заключив 113,6 тыс. договоров. С момента старта программы в 2024 году 160,3 тыс. воронежцев внесли в нее 8,4 млрд руб. В соседней Белгородской области за прошлый год жители заключили 91,9 тыс. договоров объемом 2,9 млрд руб. Всего же 142,9 тыс. белгородцев внесли в ПДС 7,4 млрд руб. В Липецкой области к ПДС присоединились 58,3 тыс. жителей, внеся в нее 2 млрд руб. С момента начала программы липчанами было заключено 98,7 тыс. договоров на 4,8 млрд руб.

В Курской области жители оформили 48,7 тыс. договоров на 1,7 млрд руб. С 2024 года в регионе было сделано 70,1 тыс. взносов на 3,6 млрд руб. В Орловской области в ПДС приняли участие 49,5 тыс. человек. Сумма личных взносов орловчан составила 1,3 млрд руб., а с момента старта программы — 3,3 млрд руб. (всего 72,2 тыс. договоров). Столько же за 2025-й в программу внесли жители Тамбовской области — 1,3 млрд руб., оформив 44,8 тыс. договоров. С прошлого года к ПДС присоединились 60,6 тыс. тамбовчан, внеся в нее 2,7 млрд руб.

Программа долгосрочных сбережений стартовала в России в 2024 году. Ее особенность — наличие государственного софинансирования в течение десяти лет. Максимальная сумма госдоплаты составляет 36 тыс. руб. в год. В программу можно перевести пенсионные накопления, сформированные в 2002–2014 годах. Также ее участники могут оформить налоговый вычет. Средства, размещенные в ПДС, застрахованы государством в пределах 2,8 млн руб. Операторами ПДС выступают негосударственные пенсионные фонды. На сегодня к ней присоединились 32 фонда, представленных на российском финансовом рынке. В стране в целом число участников программы достигло 10 млн. Общая сумма привлеченных средств в ПДС составила 717 млрд руб.

В пресс-службе Сбербанка «Ъ-Черноземье» рассказали, что жители макрорегиона заключили в 2025 году 275 тыс. договоров ПДС со СберНПФ, что вдвое превышает результаты предыдущего года. При этом треть (33%) ПДС-копилок в Воронежской области, а каждая четвертая — в Белгородской (25%). Всего клиенты Сбера вложили в программу 13,1 млрд руб.

«Мы ожидаем, что интерес к инструменту продолжит расти. При этом сберегатели 35+, помимо господдержки и налогового вычета, смогут пополнить ПДС-счет средствами накопительной пенсии»,— добавили в пресс-службе Сбербанка.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отмечает ускорение роста интереса к ПДС в Черноземье «почти вдвое»: «Динамика стимулировалась сочетанием государственного софинансирования и налоговых льгот, высокой доходности в первые годы — порядка 20–22% годовых, превышающей инфляцию, и высокой доходности на долговом рынке, обусловленной ставками 2024–2025 годов. Региональные данные подтверждают динамику. К примеру, только в Белгородской области количество счетов почти удвоилось. В совокупности это позволяет оценить спрос как высокий и ускоряющийся, особенно на этапе запуска программы».

Управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева считает, что программа долгосрочных сбережений «перестала быть экзотикой»: «Люди к ней привыкают и друг другу рассказывают об опыте. Доверие населения к институту негосударственных пенсионных фондов повышается, как и простота оформления договора: с октября прошлого года его можно заключить через Госуслуги.

В то же время серьезным минусом программы является длительный срок без доступа к своим деньгам и риск потери доходности, если участник решит расторгнуть договор».

Директор «БКС мир инвестиций» в Воронеже Олег Шелякин, помимо риска финансовых потерь в случае вывода средств из ПДС, отмечает среди недостатков программы «низкую доходность». По мнению эксперта, в 2026 году программа «продолжит набирать обороты». «Перечень доступных для инвестиций инструментов с высокой надежностью сейчас довольно узок. По сути, единственной альтернативой со страхованием является банковский вклад»,— добавляет господин Шелякин.

Егор Якимов