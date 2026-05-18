Жители Черноземья вложили 39 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений

В первом квартале 2026 года жители Черноземья вложили 9 млрд руб. в программу долгосрочных сбережений (ПДС), что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с января по март к ПДС в макрорегионе присоединились 80,4 тыс. человек — на 19% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в воронежском отделении Центробанка.

Всего с момента старта программы в 2024 году в Черноземье заключили 674,5 тыс. договоров долгосрочных сбережений, перечислив на счета негосударственных пенсионных фондов 38,6 млрд руб.

Больше всего в программу внесли жители Воронежской области — 11 млрд руб., заключив 186,2 тыс. договоров. В Белгородской области оформили 161,3 тыс. договоров объемом 9,5 млрд руб.

В Липецкой области заключили 91,9 тыс. договоров на 5,7 млрд руб. Жители Курской области оформили 84 тыс. договоров на 4,6 млрд руб.

В Орловской области заключили 80,3 тыс. договоров на 4,2 млрд руб. Меньше всего внесли жители Тамбовской области — 3,5 млрд руб., оформив 70,7 тыс. договоров.

Программа долгосрочных сбережений стартовала в России в 2024 году. Операторами программы выступают негосударственные пенсионные фонды. На сегодня к ней присоединилось 29 из 32 фондов, представленных на российском финансовом рынке. ПДС предполагает государственное софинансирование взносов до 36 тыс. руб., а также налоговый вычет от 52 тыс. до 88 тыс. руб. в год.

«Привлекательность программы повышает низкий порог входа. Чтобы получить софинансирование от государства, достаточно сделать минимальный взнос — 2 тыс. руб. в год», — отметила заместитель управляющего воронежским отделением Банка России Анна Сухова.

В целом по стране, по данным ЦБ на 30 апреля, в программу привлечено 938 млрд руб., включая 247 млрд руб. единовременных взносов, а также 52 млрд руб. в качестве софинансирования за 2024 год.

Егор Якимов