«Некая интрига еще живет»

Заморозка невозможна: Кремль ответил отрицательно на предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева остановить боевые действия на украинских фронтах. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, конфликт может завершиться мгновенно, если Киев примет условия Москвы. На этой неделе Владимир Зеленский летит в США, где встретится лично с Дональдом Трампом. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Россия заранее обозначила свою позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встретились в Омске в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества двух стран. Перед началом мероприятия, в ходе двустороннего общения, президент Казахстана, в частности, предложил российскому коллеге заморозить украинский конфликт и вернуться к «стамбульской встрече 2.0» под гарантии ведущих мировых держав. При этом Астана не намерена предлагать себя в качестве посредника. Президент РФ от ответа уклонился: мол, обсудим этот вопрос отдельно.

После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что «заморозка» невозможна с учетом позиции Киева. Москва же будет последовательно добиваться своих целей. Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил от американских посредников новые варианты мирного урегулирования. Президент Украины подтвердил, что во вторник, 28 июля, отправится в США на похороны сенатора Линдси Грэма (включен в перечень экстремистов и террористов РФ) и встретится с Дональдом Трампом непосредственно в Белом доме. В Москве отметили, что готовы рассмотреть любые предложения, но с учетом соблюдения собственных интересов.

Как известно, Киев и Запад настаивают на прекращении огня — читай: замораживании боевых действий по линии соприкосновения. Российская Федерация предпочитает следовать «духу Анкориджа». Речь идет о договоренностях президентов России и США на Аляске, согласно которым Украина должна вывести свои войска из Славянска и Краматорска, то есть уступить весь Донбасс. Однако Зеленский категорически отказывается это делать. США в этой связи предлагают искать новые варианты урегулирования. На сегодняшний день очень сложно представить, что будет найдена формула, которая устроит обе стороны.

При этом можно предположить, что через Токаева в Кремль передали некий сигнал, в том числе и от дружественных стран, например Китая, о том, что логично было бы поставить боевые действия хотя бы на паузу. К слову, Казахстан также страдает от происходящего. Под украинскими ударами находится инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума в порту Новороссийска, через который проходит более 80% экспортной казахстанской нефти.

Можно предположить, что вопрос о заморозке противостояния был умышленно вынесен в публичную плоскость, чтобы продемонстрировать понимание российским руководством озабоченностей партнеров. Кроме того, все это можно расценивать как публичный ответ лично Зеленскому, а также Вашингтону и Европе: серьезных уступок не ждите. Для такого ответа нужно было создать соответствующий информационный повод. И он был создан.

Впрочем, сам Путин официально «нет» не сказал. Так что, возможно, некая интрига еще живет. Но очень уж слабая. Как бы то ни было, на этой неделе что-то должно проясниться. Возможно, состоится новый раунд переговоров. Оптимизма при этом больше не становится.

Дмитрий Дризе