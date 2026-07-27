В Челябинской области за выходные на водоемах погибли три человека

За прошедшие выходные спасатели поисково-спасательной службы Челябинской области трижды выезжали на происшествия, связанные с гибелью людей на воде. Об этом сообщают в ведомстве.

Первое ЧП случилось на реке Миасс около деревни Новый Миасс в Кыштыме. Местный житель 45 лет пошел купаться, но его унесло течением. Спасатели обнаружили тело в 10 м от берега на глубине 4 м. В Златоусте очевидцы заметили тело горожанина в местном пруду. Из воды извлекли тело 80-летнего жителя, находившееся примерно в 150 м от берега. Кроме того, в Троицком районе на реке Уй у поселка Черноречье погиб 16-летний подросток. Его искали три дня. Тело юноши нашли в 2 км от места происшествия.

Виталина Ярховска