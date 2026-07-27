Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор выбыл на год из-за травмы в бою с Холлоуэем

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор не сможет выступать еще год из-за травмы колена, полученной в последнем поединке. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конор Макгрегор после получения травмы, 12 июля

Фото: Mark J. Rebilas-Imagn Images / Reuters Конор Макгрегор после получения травмы, 12 июля

Фото: Mark J. Rebilas-Imagn Images / Reuters

«Мы созванивались с ним накануне по FaceTime прямо из ринга. Конор выбыл на год»,— сказал господин Уайт на пресс-конференции после боксерского турнира под эгидой Zuffa. Перед этим журналисты попросили его прокомментировать видео, на котором спортсмен выполняет упражнения, несмотря на полученную травму.

В середине мая Конор Макгрегор впервые за пять лет вышел на бой в рамках турнира UFC 329 против американца Макса Холлоуэя, который регулярно выступает в чемпионате. Поединок спустя примерно минуту завершился техническим нокаутом в пользу последнего: ирландский спортсмен неудачно приземлился после удара ногой и получил травму.