Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор выбыл на год из-за травмы в бою с Холлоуэем
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор не сможет выступать еще год из-за травмы колена, полученной в последнем поединке. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт.
Конор Макгрегор после получения травмы, 12 июля
Фото: Mark J. Rebilas-Imagn Images / Reuters
«Мы созванивались с ним накануне по FaceTime прямо из ринга. Конор выбыл на год»,— сказал господин Уайт на пресс-конференции после боксерского турнира под эгидой Zuffa. Перед этим журналисты попросили его прокомментировать видео, на котором спортсмен выполняет упражнения, несмотря на полученную травму.
В середине мая Конор Макгрегор впервые за пять лет вышел на бой в рамках турнира UFC 329 против американца Макса Холлоуэя, который регулярно выступает в чемпионате. Поединок спустя примерно минуту завершился техническим нокаутом в пользу последнего: ирландский спортсмен неудачно приземлился после удара ногой и получил травму.
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Жизнь и карьера Конора Макгрегора
Это уже не первая серьезная травма в карьере Конора Макгрегора: в 2021 году он сломал ногу в бою с Дастином Порье на турнире UFC 264. При этом, несмотря на предыдущие травмы и скандалы, Макгрегор оставался финансово ценным активом для UFC, поскольку его бои традиционно имели высокие продажи платных трансляций.
Профессиональную карьеру в UFC Макгрегор начал в 2008 году, а в 2016 году стал первым чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях — легком и полулегком. Однако впоследствии он был лишен обоих чемпионских поясов из-за того, что долгое время не проводил бои для их защиты.