Курорты Южного берега Крыма снова остались без электроснабжения из-за атак ВСУ

Ночью в Крыму снова были атакованы объекты электроснабжения. В части населенных пунктов «отсутствует возможность подачи электроэнергии», сообщило «Крымэнерго».

По данным компании, сложная обстановка с электричеством отмечена на северо-западе, востоке и юге Крыма. По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения, энергетики работают в круглосуточном режиме.

Курорты Южного берега Крыма, в том числе Ялта, Алупка, Алушта, столкнулись с частыми отключениями электричества с середины июля. В Алуште ввели режим ЧС.