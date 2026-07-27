Курорты Южного берега Крыма снова остались без электроснабжения из-за атак ВСУ
Ночью в Крыму снова были атакованы объекты электроснабжения. В части населенных пунктов «отсутствует возможность подачи электроэнергии», сообщило «Крымэнерго».
По данным компании, сложная обстановка с электричеством отмечена на северо-западе, востоке и юге Крыма. По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения, энергетики работают в круглосуточном режиме.
Курорты Южного берега Крыма, в том числе Ялта, Алупка, Алушта, столкнулись с частыми отключениями электричества с середины июля. В Алуште ввели режим ЧС.
Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты энергетической инфраструктуры Крыма, приводящие к обесточиванию, происходят практически ежедневно. В июле 2026 года сообщалось о блэкауте на всей территории полуострова после ударов беспилотников, а также о перебоях с электричеством в Феодосии, Евпатории, Симферополе, Керчи и Судаке. Эти атаки также стали причиной отключения электроснабжения в Севастополе, где вводился особый режим работы на энергетических объектах.
Подобные удары ВСУ регулярно наблюдаются и в других регионах. Например, в Запорожской области в ноябре 2025 года без света остались 44 тысячи жителей, а в Херсонской области в декабре 2025 года более 60 тысяч человек лишились электроэнергии из-за атак на инфраструктуру. В Курской области также фиксировались многочисленные случаи обесточивания населенных пунктов, затрагивающие до 17 тысяч потребителей, после ударов по электроподстанциям.