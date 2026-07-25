Режим ЧС ввели в Алуште из-за отсутствия электроэнергии

Составлено ИИ-Ассистентъ

Проблемы с электроэнергией в Алуште и других городах Крыма не являются единичным случаем. Летом 2024 года весь алуштинский муниципалитет был обесточен из-за аварии на высоковольтных линиях под Ялтой. Тогда глава Алушты Галина Огнева сообщила, что причиной сбоев стали аварийные отключения из-за аномальной жары и недостатка мощностей на юге России. В этот период на Крымском полуострове вводились графики временных отключений электроэнергии, затрагивающие Симферополь, Алушту, Евпаторию, Керчь и другие населенные пункты, чтобы избежать ухудшения ситуации на линиях.

В августе 2024 года технологический сбой в сетях «Крымэнерго» вновь привел к отключению электроэнергии более чем у 8 тысяч абонентов в Алуште. Месяцем ранее город также оставался без газоснабжения из-за пожара на газораспределительной подстанции, а затем и без электричества из-за аварии на высоковольтных линиях. В июле 2025 года почти 11 тысяч человек в Симферополе и Алуште остались без света из-за перегрузки электросетей, вызванной аномальным увеличением температуры воздуха и повышенным потреблением электроэнергии. В связи с этим жителей и гостей Крыма призывали рационально использовать электроэнергию, чтобы избежать веерных отключений.

Сбои в электроснабжении часто приводят к проблемам с водоснабжением, как это произошло в Алуште 9 октября 2025 года, когда более 5 тысяч абонентов остались без воды из-за утечки на сетях в районе ТЭС. Это совпало с введением графика подачи воды в городе из-за низкого уровня Изобильненского водохранилища. Власти Крыма также сталкивались с масштабными отключениями воды и электричества в других регионах и городах. В Ярославской области, например, при ЧС, приводящих к отсутствию воды, тепла или электроэнергии более суток, местные жители могут получить денежные выплаты.