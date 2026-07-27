Суд приговорил экс-президента Южной Кореи еще к полутора годам тюрьмы
Суд в Южной Корее признал бывшего президента Юн Сок Ёля виновным в нарушении избирательного законодательства. Его приговорили еще к 18 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на три года, передает Reuters.
Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (на экране)
Фото: Ahn Young-joon / AP
По данным следствия, Юн Сук Ёль предоставил ложные сведения во время президентской кампании 2022 года. Если в апелляции приговор оставят в силе, партия «Народная сила» может обязать экс-президента вернуть 39,7 млрд вон ($27,1 млн) в качестве компенсации расходов на избирательную кампанию, полученных от Национальной избирательной комиссии после его победы на выборах.
Политик уже отбывает пожизненное заключение за организацию мятежа в 2025 году. В отношении Юн Сок Ёля возбудили как минимум восемь судебных дел. В середине июля Юн Сок Ёля приговорили еще к двум годам тюрьмы за нарушение закона о финансировании выборов. Его жена, бывшая первая леди Ким Кон Хи, осуждена по нескольким эпизодам за взятки и коррупцию.
Юн Сок Ёль был отстранен от должности президента Южной Кореи в декабре 2024 года, когда парламент объявил ему импичмент после введения военного положения. Решение о военном положении, которое объяснялось необходимостью защиты от «просеверокорейских сил», было отменено через шесть часов. Конституционный суд Южной Кореи также утвердил его импичмент, квалифицировав действия Юн Сок Ёля как акт мятежа и злоупотребление властью. После этого он утратил президентскую неприкосновенность и был задержан в январе 2025 года.
Юн Сок Ёль уже отбывает пожизненное заключение за организацию мятежа. Однако обвинения против него продолжили выдвигаться: в декабре 2025 года прокурор запрашивал 10 лет тюремного заключения по обвинению в воспрепятствовании правосудию. Ему также вменялись обвинения в провокации агрессии КНДР путем отправки беспилотников, чтобы оправдать ввод военного положения, и в злоупотреблении властью.