Топ-менеджера в Москве уволили за передачу корпоративной информации DeepSeek
Инженерная компания в Москве уволила топ-менеджера за разглашение коммерческой тайны: сотрудница пересылала служебные документы на личную почту и загружала их в нейросеть DeepSeek. Женщина безуспешно попыталась оспорить решение компании в суде, пишет «РИА Новости».
Согласно материалам суда, с которыми ознакомилось агентство, женщина менее полугода проработала директором по продажам. После увольнения она через суд потребовала от компании оформить расторжение трудового договора «по соглашению сторон»: это позволило бы ей получить выплату в 5 млн руб.
Работодатель оспорил иск, указав, что бывшая сотрудница неоднократно разглашала коммерческую тайну. Суд согласился, что сотрудница таким образом нарушала обязанности по трудовому договору, и отклонил ее требование. В итоге компания предложила заключить мировое соглашение и выплатить 400 тыс. рублей (половина оклада), но бывшая сотрудница отказалась.
На прошлой неделе российские СМИ обратили внимание на то, что отдельные фрагменты переписок пользователей DeepSeek попали в поисковую выдачу Google. Речь идет только о тех чатах, для которых пользователи добровольно создавали публичную ссылку. Как они оказались в свободном доступе в браузере, остается неизвестным.
DeepSeek — китайский стартап, разработавший нейросеть, которая в начале 2025 года вышла на мировой рынок искусственного интеллекта. Ее появление вызвало падение акций крупных американских технологических компаний, таких как Nvidia, Google и Microsoft, так как DeepSeek предложила аналогичные решения по значительно более низкой стоимости разработки. Успех DeepSeek привел к тому, что в январе 2025 года ее приложение AI Assistant стало самым популярным бесплатным приложением в американском AppStore.
DeepSeek неоднократно обвинялась американскими компаниями OpenAI и Anthropic в незаконном использовании их технологий и краже данных. В частности, речь идет о методах дистилляции, когда одна ИИ-модель обучается на результатах работы другой. Власти ряда стран, включая США, Италию, Чехию, Южную Корею, Австралию и Тайвань, выразили озабоченность по поводу политики конфиденциальности данных DeepSeek и ввели ограничения на ее использование, особенно для государственных служащих, из-за опасений о передаче пользовательской информации китайским властям.