Роскачество посоветовало выпустить виртуальную карту для покупок в интернете
Роскачество дало рекомендации, как обезопасить покупки в интернете. Ведомство советует выпустить отдельную виртуальную карту для таких покупок. Также рекомендовано устанавливать лимиты на онлайн-траты.
«Не используйте на сомнительных сайтах или маркетплейсах свою основную, зарплатную карту. Выпустите в приложении бесплатную цифровую карту, держите на ней нулевой баланс и переводите туда деньги ровно в секунду оплаты»,— пояснила «РИА Новости» глава центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.
Госпожа Вяльшина советует установить в банковском приложении жесткий лимит на дневные траты и на онлайн-операции. Благодаря этому, если данные карты попадут к мошенникам, они не смогут списать все средства.
Роскачество неоднократно рассказывало о популярных мошеннических схемах. В частности, перед праздниками злоумышленники могут устраивать массовые рассылки от имени маркетплейсов. Минцифры в середине июля заявило о снижении числа киберпреступлений почти на треть с начала года.
Регулярно сталкиваясь с различными схемами мошенничества, Роскачество неоднократно предупреждало об угрозах, в том числе связанных с поддельными онлайн-банками на Android, фейковыми службами доставки, махинациями с картами лояльности и мошенничествами с использованием цифровых копий умерших людей. Ранее уже сообщалось о случаях, когда злоумышленники рассылали SMS от имени Сбербанка о якобы восстановлении работы карт Visa и Mastercard, предлагая перейти по фишинговым ссылкам. Эти платежные системы приостановили работу в России в 2022 году, и в конце 2024 года у их карт начали истекать сертификаты безопасности чипов. Несмотря на это, карты продолжают функционировать внутри страны, и банки продлевают срок их действия на свое усмотрение, что создает сложности в регулировании и способствует новым мошенническим схемам.
Помимо Роскачества, о рисках хранения крупных сумм на банковских картах предупреждало и МВД, рекомендуя использовать виртуальные карты для разовых платежей и переводить основные сбережения на защищенные вклады. Это позволяет изолировать основные средства в случае утечки данных. В МВД также призывали россиян быть осторожными при оформлении кредитов через интернет, не доверять обещаниям "одобрить кредит почти всем" и не переводить предоплату.
Проблема распространения мошенничества усиливается динамичным ростом электронной коммерции. Например, маркетплейсы, как показывают данные, активно развиваются в регионах, и вместе с этим закономерно увеличивается количество мошеннических действий в этой сфере. Мошенники создают фейковые страницы, копирующие дизайн маркетплейсов, или предлагают пройти тесты от имени известных брендов, чтобы получить доступ к личным данным пользователей и банковским картам.