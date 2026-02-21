Роскачество сообщило о новой схеме обмана россиянок перед 23 февраля

Накануне 23 февраля мошенники начали обманывать россиянок с помощью массовой рассылки от имени популярного маркетплейса, рассказали ТАСС в Роскачестве. В письмах женщинам предлагают пройти тест и указать данные своего партнера: возраст, увлечения, интересы. После этого мошенники присылают ссылку с «персональной подборкой» товаров для мужчины и обещают большие скидки.

При переходе по ссылке потенциальная жертва попадает на фишинговую страницу, которая копирует дизайн маркетплейса. Для оформления заказа со скидкой пользовательнице предлагают «войти в личный кабинет». После ввода данных преступники получают доступ к настоящему аккаунту жертвы на маркетплейсе. Если к нему привязана банковская карта, мошенники начинают покупать дорогостоящие товары и указывать свой адрес для доставки.

«Главное правило цифровой гигиены - критическое отношение к любым сообщениям с заманчивыми предложениями, — отметил глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. — Легенда о том, что мошенники каким-то образом узнали, что именно присматривал ваш муж, — это просто способ усыпить бдительность».