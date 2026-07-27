Глава Минпромторга рассказал о перехвате в России беспилотников лазерами
На объектах в России, в том числе на производственных предприятиях, «есть уже целая линейка лазерных комплексов, которые борются с БПЛА». Об этом «Комсомольской правде» рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
«Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом», — сказал он.
Антон Алиханов отметил важность дальнейшей разработки и внедрения таких устройств, поскольку они значительно дешевле зенитно-ракетных комплексов. «По сути, в моменте там затраты на электроэнергию идут, не более того»,— объяснил он.
Испытывать лазерные системы для защиты от беспилотников в России начали летом 2025 года. Первое такое мероприятие организовали Минпромторг и коллегия ВПК: на нем тестировали компактные мобильные установки и стационарные системы высокой точности. В мае 2026 года первый вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что лазерные установки мощностью от 4 кВт до 90 кВт используют для обеспечения защиты критической инфраструктуры и противодействия БПЛА.
Использование лазерных систем для борьбы с беспилотниками является одним из направлений развития оборонной промышленности, которая также активно разрабатывает и другие комплексы противодействия БПЛА. Например, научно-исследовательский институт «Вектор» создал мобильный комплекс «Защита», способный обнаруживать пульты управления дронов и разрывать каналы связи. Кроме того, некоторые предприятия, такие как АО «Конструкторское бюро химавтоматики», планируют приобретать средства для защиты своих объектов от беспилотников.
Потребность в таких системах обусловлена ростом числа атак беспилотников на российские регионы. Регулярно сообщается о перехвате и уничтожении БПЛА над различными областями, включая Московскую, Ростовскую, Волгоградскую и другие. Это привело к тому, что в ряде регионов активно внедряются меры по защите критически важных объектов, а также разрабатываются гражданские системы противовоздушной обороны, объединяющие данные различных источников для повышения эффективности борьбы с дронами.