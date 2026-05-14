Мантуров рассказал о российских лазерных установках для защиты от БПЛА

Россия использует лазерные установки мощностью от 4 кВт до 90 кВт для защиты от беспилотников. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Это то, что используется непосредственно для обеспечения защиты критической инфраструктуры и противодействия БПЛА»,— сказал господин Мантуров журналистам на съезде Союза машиностроителей России (цитата по ТАСС). По его словам, у России на вооружении есть и другие «специальные лазеры», характеристики которых Денис Мантуров не раскрыл.

Первые испытания лазерных систем для противодействия беспилотникам прошли в России в июне 2025 года. Речь шла о компактных мобильных установках и стационарных системах высокой мощности для защиты от разных типов дронов — малогабаритных, разведывательных и ударных.