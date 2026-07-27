Сняты ограничения в аэропорту Екатеринбурга

Ограничения в аэропорту Кольцово сняты, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта. Ограничения вводились на фоне объявленного режима ракетной опасности в Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

О снятии временного запрета на прием и отправление воздушных судов было объявлено в 10:16. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, а рейсы начали выполняться по скорректированному графику.

Режим ракетной опасности на Среднем Урале действовал менее часа.

Ирина Пичурина