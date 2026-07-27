Цена нефти Brent опускалась до $85 за баррель
Котировки нефти Brent в начале торгов 27 июля опускались на 11,6%, до $85,5 за баррель. Согласно данным лондонской биржи ICE, к 8:10 мск падение замедлилось, а стоимость скорректировалась до $92,1.
Как отмечает Bloomberg, цены снижаются вслед за приостановкой ударов США по территории Ирана. Американский президент Дональд Трамп отдал такое распоряжение спустя несколько часов после прибытия делегации из Омана в Тегеран. По данным Axios, стороны в ближайшее время могут заключить сделку по возобновлению судоходства в Ормузском проливе.
Снижение стоимости нефти Brent до $85 за баррель связано с ожидаемым возобновлением судоходства в Ормузском проливе и приостановкой ударов США по Ирану. В предыдущие месяцы любые эскалации конфликта на Ближнем Востоке, особенно связанные с Ираном и Ормузским проливом, традиционно приводили к росту цен на нефть. Например, удары США по Ирану вызывали повышение стоимости Brent до $81,4, а блокировка Ормузского пролива Ираном — до $119 за баррель.
Геополитическая премия на нефтяном рынке, возникающая из-за напряженности вокруг Ирана, часто исчезала при ослаблении конфликта, что приводило к падению цен. Так, новости о прекращении огня между Израилем (организация) и Ираном уже приводили к снижению стоимости фьючерсов на Brent. Аналогично, заявления Дональда Трампа о возможном перемирии в мае 2026 года привели к падению Brent ниже $100.