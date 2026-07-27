Посол России Корчунов: Москва ответит на введенные Осло санкции

Составлено ИИ-Ассистентъ

Норвегия, не являясь членом Евросоюза, последовательно присоединяется к большей части санкционных мер, вводимых ЕС против России, включая различные пакеты санкций с 2014 года. Это демонстрирует солидарность Норвегии с курсом Брюсселя в отношении международной политики и поддержки Украины, несмотря на то, что это приводит к напряжению в отношениях с Москвой и включению Норвегии в список «недружественных» стран.

Санкционная политика Норвегии включает ограничения на въезд россиян, запрет на импорт российского золота, ужесточение правил банковского обслуживания и ограничения на транзит товаров авиационной и космической отрасли через российскую территорию, а также товаров, способствующих развитию военно-технологического сектора России. В ответ на такие действия Россия вводила контрсанкции, в том числе запрет на въезд ряда представителей Норвегии и включение страны в списки «недружественных» государств. Напряженность между странами также проявляется в ужесточении правил въезда для россиян и пересмотре дипломатических отношений, включая высылку дипломатов.