Посол России Корчунов: Москва ответит на введенные Осло санкции
Москва ответит на недавно введенные Осло антироссийские санкции, заявил посол России в Осло Николай Корчунов. Он назвал все ограничения нелегитимными.
Посол России в Осло Николай Корчунов
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
«В ответ профильными российскими ведомствами предпринимаются соответствующие контрсанкционные меры»,— сказал «РИА Новости» посол. Какими будут ответные санкции, он не уточнил.
14 июля Норвегияутвердила новый пакет санкций против России, который соответствует 20-му пакету антироссийских мер ЕС. Новые ограничения также затронули энергетический сектор, финансовые институты и правила въезда. Норвежские власти включили в санкционный список 46 лиц, а также 80 организаций и 46 судов «теневого флота».
Подробности — в материале «Ъ» «Европейская противороссийская оборона».
Норвегия, не являясь членом Евросоюза, последовательно присоединяется к большей части санкционных мер, вводимых ЕС против России, включая различные пакеты санкций с 2014 года. Это демонстрирует солидарность Норвегии с курсом Брюсселя в отношении международной политики и поддержки Украины, несмотря на то, что это приводит к напряжению в отношениях с Москвой и включению Норвегии в список «недружественных» стран.
Санкционная политика Норвегии включает ограничения на въезд россиян, запрет на импорт российского золота, ужесточение правил банковского обслуживания и ограничения на транзит товаров авиационной и космической отрасли через российскую территорию, а также товаров, способствующих развитию военно-технологического сектора России. В ответ на такие действия Россия вводила контрсанкции, в том числе запрет на въезд ряда представителей Норвегии и включение страны в списки «недружественных» государств. Напряженность между странами также проявляется в ужесточении правил въезда для россиян и пересмотре дипломатических отношений, включая высылку дипломатов.