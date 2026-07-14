Европейская противороссийская оборона

Послы европейских стран 15 июля в Брюсселе продолжат работу над 21-м пакетом антироссийских санкций, который ранее не удалось согласовать в ходе министерского заседания Совета ЕС. Не сумев договориться по наиболее сложному вопросу о сохранении нынешнего потолка цен на российскую нефть, в понедельник Брюссель ввел санкции против девяти российских физических и четырех юридических лиц. В тот же день в Париже прошел новый саммит «коалиции желающих», на котором было принято решение о создании группой десяти европейских стран совместно с Украиной противоракетной коалиции для перехвата российских баллистических ракет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Встреча европейских послов, намеченная на 15 июля, станет второй попыткой согласовать 21-й пакет антироссийских санкций ЕС и тем самым устранить разногласия по ряду ключевых положений, возникшие в ходе его обсуждения в Брюсселе в понедельник на заседании Совета ЕС на уровне глав МИДов.

Наиболее сложный вопрос, не позволяющий руководству ЕС с полной уверенностью говорить о том, что европейским послам 15 июля удастся достичь соглашения после того, как это не смогли сделать главы дипломатических ведомств стран ЕС, касается нынешнего низкого потолка цен на российскую нефть.

В связи с истечением 15 июля полугодового срока пересмотра механизма регулирования потолка цен на российскую нефть руководство ЕС пытается добиться заморозки нынешнего низкого потолка цен на уровне $44,1 за баррель еще на полгода.

Однако ряд стран, включая Грецию, Мальту и Кипр, которые критически зависят от танкерных перевозок нефти, выступают против сохранения жесткой заморозки низкого потолка, которая станет весьма болезненной мерой для их экономик.

По правилам Брюсселя каждые шесть месяцев лимит цен должен автоматически корректироваться так, чтобы оставаться на 15% ниже средней рыночной стоимости российской нефти Urals за прошедшее полугодие. Предыдущий пересмотр состоялся 15 января 2026 года, и следующий по графику должен пройти 15 июля. При этом из-за закрытия Ормузского пролива мировые цены на нефть резко подскочили. В связи с этим, если формулу механизма регулирования применить 15 июля без изменений, ценовой потолок для российской нефти автоматически вырастет.

По информации портала Euractiv, ряд стран ЕС в этой ситуации настаивает на повышении нынешнего потолка цен до $58 за баррель. Если же 15 июля договориться не удастся, пересмотр цен на российскую нефть произойдет автоматически в соответствии с действующей формулой и потолок цен вырастет.

Помимо разногласий относительно того, каким должен быть ценовой потолок на российскую нефть, еще одним предметом споров стал вопрос о том, нужно ли включать в проект 21-го пакета санкций предложение Еврокомиссии ввести эмбарго на импорт рыбы и морепродуктов из России. Во время обсуждения на министерской встрече в понедельник предложение это в итоге было исключено из проекта 21-го санкционного пакета по требованию ряда европейских стран. Комментируя возникшую коллизию, глава европейской дипломатии Кая Каллас пополнила коллекцию своих ляпов и оговорок, пошутив, что для нее было открытием узнать о том, что рыба «имеет такое геополитическое значение».

Российская рыба, прежде всего треска, пикша и минтай, несмотря на войну санкций, остается важной статьей импорта для европейских рыбопромышленников, которые понесли бы значительные убытки в случае прекращения российских поставок.

В 21-й санкционный пакет, который будет обсуждаться в Брюсселе в среду, также должны быть включены готовящиеся Евросоюзом санкции против 250 российских лиц и организаций.

Так и не успев завершить работу над согласованием этого пункта 21-го санкционного пакета, главы МИДов стран ЕС на своем заседании в понедельник, впрочем, все-таки успели договориться об ограничительных мерах против девяти физических и четырех юридических лиц РФ, обвиняемых в «злонамеренной кибердеятельности» — кибератаках на Украину и страны ЕС.

В тот же день российский посол в ФРГ Сергей Нечаев был вызван в МИД Германии, где до него довели содержание подготовленного в Брюсселе заявления с осуждением якобы совершаемых российскими госструктурами и негосударственными субъектами кибератак против госорганов и объектов критической инфраструктуры стран—членов ЕС и Украины.

Ранее в июне президент Владимир Путин заявил о том, что все обвинения со стороны Европы о якобы имеющих место российских кибератаках против Запада делаются с позиции highly likely (англ.— «весьма вероятно»), поскольку нет ни одного доказанного факта.

Подтверждением того, что в Евросоюзе решили максимально поднять градус конфронтации с Россией, окончательно сделав ставку на усиление давления, стало и прекращение дискуссии о возможном диалоге с Россией и потенциальных кандидатах для ведения переговоров.

«Нет, сейчас нет никаких обсуждений. Пока нет прекращения огня, ни о чем говорить нельзя»,— заявил 13 июля глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, отвечая на вопрос, продолжают ли европейские лидеры поиск подходящей фигуры для диалога с Москвой. Ранее в европейских СМИ появился длинный список отставных и действующих политиков Старого Света, которые потенциально могли бы взять на себя инициативу переговоров с российской стороной.

Поиски путей ужесточения санкций против России, продолжающиеся странами—членами ЕС в Брюсселе, совпали с открывшимся 13 июля в Париже новым двухдневным саммитом «коалиции желающих», в которую входят лидеры европейских государств, готовые оказывать военную помощь Киеву.

По итогам первого дня саммита в Париже было объявлено о создании внутри «коалиции желающих» «интегрированной антибаллистической ракетной коалиции», в которую помимо Украины вошли девять европейских государств: Британия, Франция, Германия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.

«Эта инициатива дополнит имеющиеся программы в области ПРО, включая уже полученные суверенные европейские достижения или те, которые странам-участницам еще предстоит приобрести»,— указано в официальном заявлении нового европейско-украинского объединения.

В документе отмечается, что для защиты Европы потребуется создать глобальную интегрированную систему ПРО для сдерживания и нейтрализации будущих ракетных угроз со стороны России. Достичь этого результата новая коалиция рассчитывает за счет «коллективных усилий, технологических открытий и надежного промышленного сотрудничества».

«Мы будем расширять производство систем противоракетной обороны и высокоточного оружия в Европе. Сегодня мы договорились совместно продвигаться вперед, в частности в области защиты от баллистических ракет»,— пояснил по итогам заседания «коалиции желающих» канцлер Германии Фридрих Мерц. В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о том, что Париж и Киев достигли соглашения по «дорожной карте» приобретения Украиной 16 истребителей Rafale с соответствующим вооружением, «первые из которых должны начать полеты в украинском воздушном пространстве в 2028–2029 годах». По его словам, Киев также получит «первую серию зенитных ракетных комплексов нового поколения SAMP/T, которые дополнят системы, поставляемые с ракетами в ближайшие недели».

Комментируя саммит в Париже, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предупредил, что «коалиция желающих» заблуждается относительно того, что сможет нанести России стратегическое поражение. «Это коалиция подстрекателей войны, это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей стране»,— заявил журналистам Дмитрий Песков.

Сергей Строкань