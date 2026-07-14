Норвегия ввела новые санкции против России
Норвегия утвердила новый пакет санкций против России, который соответствует 20-му пакету антироссийских мер Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба норвежского МИДа. Ограничения касаются энергетического и финансового секторов, включают меры для пресечения обхода санкций и ослабления российского военно-промышленного комплекса.
В санкционный список добавили 46 лиц, им ограничили поездки в Норвегию и использование активов в этой стране. Список также пополнился 80 организациями, чьи финансовые операции теперь заморожены. Под санкции попали еще 46 судов «теневого флота».
«Мы вводим дополнительные меры против, среди прочего, банков, криптосервисов, сектора СПГ, теневого флота и субъектов, помогающих обходить санкции через третьи страны,— заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде. — Мы также следим за мерами ЕС по ограничению российского влияния и обходу санкций».
Евросоюз ввел 20-й пакет санкций в апреле этого года. Сейчас продолжается работа над 21-м пакетом ограничений. Пока у стран нет определенных договоренностей, но они планируют завершить согласование в ближайшее время, говорила глава евродипломатии Кая Каллас.
Подробнее — в материале «Ъ» «Европа собирается с санкциями».
Норвегия, не являющаяся членом Евросоюза, последовательно поддерживает санкционные меры ЕС в отношении России, присоединяясь к большинству пакетов ограничений, включая 10-й и 11-й. Эти пакеты затрагивали различные аспекты, от ограничения цен на нефть и нефтепродукты до запрета транзита товаров двойного назначения и продукции авиационной и космической отрасли. Заявленная цель таких мер — усиление существующих ограничений и борьба с их обходом, а также пресечение финансовых потоков, которые, по мнению стран-инициаторов, используются для финансирования военных действий.
Процесс разработки и согласования санкционных пакетов в ЕС часто сопряжен с дискуссиями и задержками, что было характерно, например, для 10-го и 13-го пакетов. Страны ЕС также активно работают над мерами по предотвращению обхода санкций через третьи страны, что подтверждается в процессе подготовки различных пакетов ограничений. При этом, несмотря на стремление к ужесточению санкций, некоторые эксперты отмечают, что с каждым новым пакетом становится всё сложнее придумывать новые действенные меры, которые бы не наносили ущерб экономике самого Евросоюза.