Норвегия ввела новые санкции против России

Норвегия утвердила новый пакет санкций против России, который соответствует 20-му пакету антироссийских мер Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба норвежского МИДа. Ограничения касаются энергетического и финансового секторов, включают меры для пресечения обхода санкций и ослабления российского военно-промышленного комплекса.

В санкционный список добавили 46 лиц, им ограничили поездки в Норвегию и использование активов в этой стране. Список также пополнился 80 организациями, чьи финансовые операции теперь заморожены. Под санкции попали еще 46 судов «теневого флота».

«Мы вводим дополнительные меры против, среди прочего, банков, криптосервисов, сектора СПГ, теневого флота и субъектов, помогающих обходить санкции через третьи страны,— заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде. — Мы также следим за мерами ЕС по ограничению российского влияния и обходу санкций».

Евросоюз ввел 20-й пакет санкций в апреле этого года. Сейчас продолжается работа над 21-м пакетом ограничений. Пока у стран нет определенных договоренностей, но они планируют завершить согласование в ближайшее время, говорила глава евродипломатии Кая Каллас.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европа собирается с санкциями».