МЧС: на текущие сутки затоплений на Среднем Урале не прогнозируется

В Свердловской области на 27 июля затоплений не прогнозируется, сообщили в региональном МЧС. За последние сутки от паводковых вод полностью освободились два жилых дома и 206 приусадебных участков в 12 населенных пунктах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Воду продолжают откачивать из домов, также они просушиваются по заявкам: за сутки просушили 19 домов. Спасатели проводят подворовые обходы и оказывают адресную помощь населению, продолжают мониторить обстановку. К ликвидации последствий паводка и оказанию помощи жителям привлечено более 300 человек и 120 единиц техники.

Напомним, ранее из зон риска затопления паводком в Свердловской области эвакуировали 409 граждан, в том числе 98 детей.

Ирина Пичурина