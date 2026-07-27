В Красноярском крае в отношении «Гишен Инвест» завели дело о подлоге

В Зеленогорске (Красноярский край) по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело об использовании подложных документов (ч. 5 ст. 327 УК РФ) при участии в торгах на 135,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Правоохранители установили, что в ноябре 2025-го и апреле 2026 года ООО «Гишен Инвест» приняло участие в торгах на строительство школы и досугового центра в Зеленогорске. Организация представила договор строительного подряда и акты выполненных работ, которые должны были подтвердить необходимую квалификацию для участия в закупках. Благодаря чему выиграла два тендера.

Однако, как установила в ходе проверки прокуратура, представленный договор оказался подложным. Фактически компания работы по нему не выполняла и необходимого опыта для участия в аукционах не имела. В связи с этим подрядчика обязали вернуть в бюджет более 40 млн руб. в качестве аванса, полученного по госконтракту.

Александра Стрелкова